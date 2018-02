Super Bowl, opgepast! Daar zijn de Eagles-fans: ze vallen politiepaarden aan, ze breken het been van mascotte tegenpartij: 8 voorbeelden waarom zij de hooligans van het football zijn Hans Op de Beeck

03 februari 2018

12u37 7 Meer Sport Beware Minnesota, de Eagles komen eraan. De fans van de 76ers (basketbal) zijn de uitzondering die de regel bevestigt, want wanneer de Phillies (baseball), de Flyers (ijshockey) en zeker de Eagles spelen, geldt de regel dat het er in en rond de tribunes in Philadelphia gewelddadig aan toe kan gaan. Op geschifte wijze, bovendien. Acht voorbeelden waarom de Eagles-fans de hooligans uit het American football zijn. De autoriteiten houden hun hart vast, morgen. Stay classy, Phillie fans.

1. Ze vallen paarden aan. Politiepaarden

Toen de Eagles zich twee weken geleden plaatsten voor de Super Bowl na winst tegen de Minnesota Vikings, brak er op verschillende plaatsen geweld uit in de stad. Met 12.000 trokken ze de straten op. Waarbij de fans het gemunt hadden op paarden. Niet zomaar paarden, wel de paarden van de gevechtspolitie die de orde moest herstellen. Eén fan, een kerel van 19, werd speciaal om die reden opgepakt toen hij een paard sloeg. Ook de week ervoor was het van dat, toen een supporter het stadion werd uitgezet en hij zijn frustratie afreageerde op een politiepaard.

Eagles fan gets ejected from playoff game and takes it out by punching a police horsehttps://t.co/RYXyRjZgA7 pic.twitter.com/RcQNbWEcnU Barstool Sports(@ barstoolsports) link

2. Ze klimmen in (ingevette) lantaarnpalen

Een vrolijk gestoorde wijze waarop de Eagles-fans traditioneel hun zeges vieren, is het beklimmen van lantaarnpalen. In die mate dat de politie twee weken geleden vele palen in het centrum vooraf insmeerde met Crisco, een plantaardig vet dat gebruikt kan worden als bakboter. Alleen had dit net het tegenovergestelde effect en zagen veel fans het net als een uitdaging om zich toch een weg naar boven te banen in die ingevette palen. Om er vervolgens mee op te scheppen op sociale media. De politie liet alvast weten deze maatregel morgen achterwege te laten. Ook zij vragen zich ongetwijfeld af wat dat gaat geven, mochten de Eagles hun eerste Super Bowl vieren in de 52-jarige geschiedenis van het NFL.

Now comes the time in the night where we must warn everyone about the dangers of Saturated Fats. Cheers for #Foles! Jeers for #Poles! It's a long way down, baby. Celebrate responsibly! pic.twitter.com/mES5MpPTY4 Philadelphia Police(@ PhillyPolice) link

The grease didn’t work. pic.twitter.com/it0XDv4Nvs Matt Gelb(@ MattGelb) link

3. Ze vallen fans van de tegenpartij aan

Het gooien van (volle) bierblikjes en batterijen (van die D's) zijn in andere stadions strafbare feiten, niet zo in het Lincoln Financial Field. Vooral de fans van die arme Minnesota Vikings moesten het recent ontgelden. "We waren als het ware rauw vlees in een bokaal vol piranha's. Het gedrag van de Eagles-fans was niet vijandig, het was crimineel", luidde een quote. Naast de traditionele verwijten, kregen ze ook bierblikjes, batterijen, hot dogs en braadworsten naar zich toegegooid. "Ze zijn passioneel. Zeer passioneel. Soms gaan ze daarin iets te ver", aldus cornerback Patrick Robinson. En 'safety' Corey Graham, na die wedstrijd. "Ik zag enkele video's ja. Onze fans hebben, laat ons zeggen, veel energie. En ze zijn een beetje grappig gestoord, ja. Echte diehard-fans."

Asshole Eagle fans pic.twitter.com/ZyEWpViHfQ Andy(@ AndyDessner) link

4. Ze vallen mascottes aan

Zema Williams, de opvallende mascotte van de Washington Redskins, zal zijn bezoek aan een wedstrijd in Philadelphia in 1983 niet gauw vergeten. De Eagles verloren de partij met tien punten en dat wreef 'Chief Zee', getooid in zijn traditioneel kostuum, er graag even in. Geen goed idee. Eerst gooiden twee fans zijn kledij en pluimenversiering vanop de bovenste tribune naar beneden. Dat was klein bier met wat er hem na de wedstrijd op de parking overkwam: diezelfde twee hooligans hadden versterking gekregen van nog twee anderen en vielen hem fysiek aan. Ze braken het been van Zema. Het jaar nadien, toen hij opnieuw kon stappen, trok hij zijn stoute schoenen aan en keerde hij terug. Maar toen een vrouw nog voor de partij bier naar zijn gezicht gooide, keerde de Chief snel huiswaarts.

5. Ze gooien met sneeuwballen naar de Kerstman

Hét verhaal waarnaar steevast wordt verwezen om het stoute karakter van de Eagles-fans te illustreren, dateert uit 1968. De Eagles beleefden een slecht jaar en lieten elf nederlagen op rij optekenen. Net toen het leek alsof ze allerlaatste gingen eindigen en ze zo recht hadden op de eerste pick in de draft van 1969, de alom gewilde en toen al beruchte O.J. Simpson, begonnen ze net wat wedstrijden te winnen. Tot onvrede van de fans. Tijdens een seizoen waarin niets ging zoals het moest, daagde eind december -de stad werd bovendien geteisterd door een sneeuwstorm- tijdens een halftime-show de voorziene Kerstman niet op. Gelukkig bevond zich in de tribunes een fan die verkleed was als de goede man: de 20-jarige Frank Olivo. Perfect, leek het, alleen was Olivo een magere jongen en geloofden de Eagles-fans niet dat dit de échte Kerstman was... Eerst floten ze Olivo uit, om hem daarna te bekogelen met sneeuwballen. Een gebeurtenis die volgens de overlevering nu nog naverteld wordt (zie video hieronder)

6. Ze jouwen nieuwe (top)aanwinsten uit

In de NFL draft van 1999 maakten de Eagles-fans zich, achteraf bekeken, ronduit belachelijk. Ze kregen de, nochtans veelbelovende, Donovan McNabb maar wilden een andere speler. McNabb werd meteen uitgejouwd. Alleen om later de beste quarterback uit de Eagles-geschiedenis te worden, de man met de meeste completions, yards en touchdowns ooit voor de Eagles. Hij zorgde ook voor de beste periode uit de geschiedenis van de club, al schopte hij het tot slechts één Super Bowl. Toen hij onlangs zijn rentree maakte, werd hij -gelukkig- beter verwelkomd.

7. Ze bekogelen spelers van tegenpartij met een... cheeseburger

In een belangrijke wedstrijd tegen de Tampa Bay Buccaneers in september 2014, werd de defensive tackle Chris Baker uitgesloten na een controversiële hit op Nick Foles. Sommigen vonden het reglementair, maar de refs besloten Baker uit te sluiten. Op zijn weg naar de kleedkamers werd hij bekogeld door fans van de Eagles. Ditmaal geen sneeuwbal, batterij of braadworst, wel een cheeseburger. De kans dat ze 'Swaggy' gevraagd hadden welke kaas dat moest zijn, is klein.

8. Ze juichen het toe wanneer een speler zijn rug breekt

Wanneer een speler tegen de grond gaat en niet meer beweegt, wordt het doorgaans muisstil in het stadion. Dat was niet in het geval toen Michael Irvin in een wedstrijd tegen de Eagles zwaar gekwetst raakte. In de video hieronder gaat de geluidsmeter twee keer de hoogte in: wanneer blijkt dat Irvin niet meer kan bewegen en wanneer de draagberrie het veld opkomt. Wat later bleek Irvin een ruggegraatletsel opgelopen te hebben en moest hij zijn carrière effectief beëindigen. Irvin mag toen wel bekend gestaan hebben als een 'bad guy', dit wens je zelfs je ergste vijand niet toe. Opvallend: Irvin koestert geen wrok. Hij heeft zelfs al laten weten dat hij in Super Bowl LII voor de Eagles supportert.

