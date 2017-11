Sumokampioen die rivaal schedelbreuk sloeg met afstandsbediening voor karaokemachine neemt in tranen afscheid van de sport YP

09u56

Bron: Belga 0 Photo News Links Harumafuji, rechts Takanoiwa. Meer Sport De Mongoolse sumoworstelaar Harumafuji (33) zet een punt achter zijn carrière. In Japan, waar het sumoworstelen erg populair is, is men al even in de ban van een schandaal rond één van de uithangborden van de krachtsport. Hij heeft in oktober een jonge concurrent, zijn landgenoot Takanoiwa, aangevallen. De commotie daarrond dwingt Harumafuji nu tot zijn afscheid van het sumo.

Takanoiwa moest na de vechtpartij in het ziekenhuis opgenomen worden met een schedelbreuk en een hersenschudding. Het team van Harumafuji's slachtoffer diende twee weken geleden klacht in tegen de agressor, net nadat de zaak in de openbaarheid was gekomen. De politie opende al een onderzoek, net als de Japanse sumofederatie.

Lees hieronder verder

AFP Harumafuji zichtbaar geëmotioneerd bij het aankondigen van zijn afscheid.

Harumafuji, die sinds 2012 tot de hoogste categorie van sumoworstelaars (yokozuna) behoort, ontkende dat hij een bierflesje heeft stukgeslagen op het hoofd van Takanoiwa. Hij gaf wel toe dat hij enkele vuistslagen heeft toegediend en zijn slachtoffer heeft bewerkt met een afstandsbediening voor een karaokemachine. In Japan wordt een yokozuna geacht een voorbeeldfunctie te hebben, vandaar dat er de voorbije dagen heel wat te doen was rond de zaak-Harumafuji.

De sumowereld werd de voorbije jaren opgeschrikt door verschillende schandalen. Zo waren er talrijke beschuldigingen van misbruik, matchfixing, druggebruik en banden met de georganiseerde misdaad.

EPA Harumafuji in volle ornaat.

AFP

AFP