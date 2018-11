Suljovic te sterk voor Dimitri Van den Bergh in kwartfinale Grand Slam of Darts LPB

16 november 2018

23u29

Dimitri Van den Bergh (PDC 37) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale op het Grand Slam of Darts. In het Engelse Wolverhampton moest 'The Dreammaker' met 16-9 zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC 7).

In de eerste zeven legs kon Van den Bergh gelijke tred houden. Zo lukte Suljovic, eerder dit seizoen finalist in de World Matchplay, een 167 uitworp. Van den Bergh realiseerde dan weer een 144 uitworp. In de tweede sessie liet onze landgenoot, die in de achtste finale een 9-darter lukte, het afweten. Suljovic profiteerde van de missers en won vier legs op een rij voor een 8-3-voorsprong. In de vierde sessie kon Van den Bergh nog wel milderen tot 12-8, maar Suljovic hield Van den Bergh op afstand, wat resulteerde in een 16-9 overwinning. Suljovic was met een gemiddelde van 98.58 de betere, Van den Bergh kwam uit op 94.28 per drie darts. Ook bij het uitwerpen was de Oostenrijker met 53.33% beter dan Van den Bergh, die 42.86% noteerde.