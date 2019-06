Succescoach van Toronto trekt met Canada naar WK basketbal Redactie

16 juni 2019

23u49

WK basketbal Nick Nurse zal het Canadese team op het WK basket in China (31/08 - 15/09) leiden. Dat heeft de Amerikaan, die de Toronto Raptors pas naar hun eerste NBA-titel leidde, laten weten.

De 51-jarige Nurse pakte in de NBA meteen de titel in zijn eerste seizoen bij de Raptors. In een ver verleden, de jaargang 1997-1998, stond hij aan het hoofd van Oostende.

Canada neemt het op het WK in groep H op tegen Litouwen, Australië en Senegal. Voor de Canadezen is het de eerste WK-deelname sinds 2010.