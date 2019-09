Sublieme Meesseman leidt Mystics in eerste play-offduel voorbij Las Vegas Aces XC

18 september 2019

08u06

Emma Meesseman was gisteravond dé sterkhouder bij haar WNBA-team Washington Mystics in de eerste halve finalewedstrijd in de play-offs tegen Las Vegas Aces.

De 26-jarige Belgian Cat kroonde zich tot topschutter met 27 punten, drie meer dan teamgenote Elena Delle Donne en een persoonlijk record voor de West-Vlaamse. Ze plukte ook tien rebounds en deelde drie assists uit.

Washington won de partij met 97-95. Kim Mestdagh bleef de hele tijd op de bank gekluisterd.

De Mystics sloten de reguliere fase van de competitie als eerste af en waren daarom vrij in de eerste twee play-offrondes.

Donderdagavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar in de Entertainment and Sports Arena in Washington. Wie het eerst drie keer wint, speelt om de titel tegen Connecticut Sun of Los Angeles Sparks. Connecticut haalde het in de eerste wedstrijd met 84-75.