Strop gevonden in garage van Afro-Amerikaanse NASCAR-coureur: “Verachtelijk, maar ik zal niet breken” GVS

22 juni 2020

07u38 0 Meer sport In de garagebox van Bubba Wallace (26), de enige professionele Afro-Amerikaanse NASCAR-piloot in de Cup Series, is afgelopen weekend een strop gevonden. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Wallace sprak de voorbije weken sterk zijn steun uit voor de Black Lives Matter-beweging en was initiatiefnemer om de confederatievlag op circuits te verbieden. “Maar dit zal me niet breken”, schreef de coureur op Twitter.

“In de namiddag ontdekte NASCAR dat er een strop was gevonden in de garagebox van team nummer 43", meldde de overkoepelende organisatie van het immens populaire stockcarracen. “We zijn boos en verontwaardigd en kunnen niet hard genoeg benadrukken hoe ernstig we deze afschuwelijke daad nemen. We zijn onmiddellijk een onderzoek gestart en zullen er alles aan doen om de verantwoordelijke of verantwoordelijken op te sporen en uit onze sport te zetten. Zoals we eerder verklaarden is er in NASCAR geen plaats voor racisme.”

Deze verachtelijke daad van racisme en haat laat me ongelofelijk bedroefd achter en dient als een pijnlijke herinnering aan hoe hardnekkig we moeten zijn in het gevecht tegen racisme Bubba Wallace

Wallace, 26, is de enige voltijdse Afro-Amerikaanse coureur van de NASCAR Cup-Series - de hoogste klasse van de NASCAR. Hij zou gisteren deelnemen aan de Talladega-race in Alabama, maar de manche werd uitgesteld door noodweer.

Na de dood van George Floyd schaarde Wallace zich meteen achter de Black Lives Matter-beweging. Zo bracht hij op de motorkap van zijn Chevrolet Camaro ZL1 1LE een veelzeggende afbeelding aan met de woorden: ‘Compassion, Love, Understanding.’ Ook de hashtag #Black Lives Matter staat op zijn wagen.

Na een oproep van Wallace werd onlangs ook de confederatievlag, die in de ogen van veel Afro-Amerikanen een symbool van racisme is, verboden op NASCAR-circuits. Daar kwam gisteren in Alabama, de eerste race sinds het verbod op de vlag, veel kritiek op. Buiten het domein zwaaiden een groep fans met de confederatievlag uit protest. Er vloog ook een vliegtuigje over het circuit met de vlag en de boodschap: ‘Defund Nascar’ - vrij vertaald: ‘Geef NASCAR geen geld meer’.

Wallace zelf reageerde inmiddels op het incident. “Deze verachtelijke daad van racisme en haat laat me ongelofelijk bedroefd achter en dient als een pijnlijke herinnering aan hoe hardnekkig we moeten zijn in het gevecht tegen racisme. Maar mijn moeder vertelde me vandaag dat ze mij alleen bang proberen maken. Dit zal me niet breken. Ik zal niet toegeven. Ik blijf trots op waarin ik geloof. Samen met deze sport moeten we écht verandering teweeg brengen. We zullen niet afgeschrikt worden door deze kwalijke acties van diegenen die haat willen verspreiden.”

LeBron James noemt de daad “walgelijk”. “Weet dat je niet alleen staat”, schreef de NBA-ster op zijn sociale media. “Ik sta vlak naast jou, net als elke andere atleet. Ik ben trots op jou omdat je blijft ijveren voor verandering in Amerika.”

Sickening! @BubbaWallace my brother! Know you don’t stand alone! I’m right here with you as well as every other athlete. I just want to continue to say how proud I am of you for continuing to take a stand for change here in America and sports! @NASCAR I salute you as well! 🙏🏾✊🏾👑 https://t.co/1TwkjVHai5 LeBron James(@ KingJames) link