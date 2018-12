Streep door rekening van Red Lions: Emmanuel Stockbroekx out voor rest van het WK YP

03 december 2018

09u33

Bron: Belga 0 Meer Sport Emmanuel Stockbroekx, die gisteren op het WK hockey in de partij tegen India (2-2) geblesseerd uitviel, komt niet meer in actie in het Indiase Bhubaneswar.

De technische staf van de Red Lions bevestigde vanmorgen dat de verdediger een scheur heeft opgelopen in de rechterhamstring. Hij wordt vervangen door Antoine Kina, die vandaag samen met andere reserve Augustin Meurmans van België naar India vliegt. "De blessure van Manu is te ernstig om hersteld te zijn tegen de wedstrijd tegen Zuid-Afrika (op zaterdag 8 december, nvdr.). Het helen van zo'n blessure heeft tijd nodig", stelt kinesist Julien Rysman. "Het is echt jammer voor hem. Hij leeft 100 procent voor zijn sport.”

"We hebben ervoor gekozen om hem te vervangen door Antoine Kina, die een meer offensief spel heeft dan Augustin Meurmans", verklaart bondscoach Shane McLeod. "In onze selectie hebben we zes spelers die defensief ingesteld zijn. Met Antoine beschikken we over iemand die andere infiltratiemogelijkheden zal bieden op het middenveld.”