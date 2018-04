Straffe stoot: 13-jarige pot 147 maximumbreak weg, sneller dan Ronnie O'Sullivan ooit kon Peter Luysterborg

18 april 2018

18u28

Bron: BBC 0 Meer Sport Straffe stoot in het snooker. Robbie McGuigan, amper 13 jaar oud, presteerde het om als jongste speler ooit in het Verenigd Koninkrijk een maximumbreak van 147 weg te potten.

Ook de tijd waarin McGuigan, van Noord-Ierse komaf, zijn huzarenstukje klaarde, doet een mens duizelen. De tiener had slechts vijf minuten en vier seconden nodig voor zijn 147 break. Ter vergelijking: snookerlegende Ronnie O'Sullivan, tijdens zijn imposante carrière goed voor liefst 14 (officiële) maximumbreaks, deed vijf minuten en twintig seconden over zijn snelste 147.

Leuk detail: Robbie McGuigan is de stiefzoon van Mark Allen, zelf een gerespecteerd snookerspeler. Allen is de huidige nummer 16 op de wereldranglijst en is straks actief op het WK, dat komende zaterdag in 'The Crucible' in Sheffield van start gaat.

"Ik was op terugreis van de China Open toen Robbie mij een berichtje stuurde", zegt Allen. "Hij vertelde mij dat hij net een break van 135 had weggepot, zijn hoogste ooit. Een dik halfuur later kreeg ik opnieuw een berichtje. Hij had een 147 gemaakt, meldde hij euforisch. Ik antwoordde hem: 'Ben je met mijn voeten aan het spelen?' Maar toen belde hij me op en begon hysterisch te juichen aan de telefoon. Toen wist ik genoeg."

McGuigan speelt snooker sinds zijn tiende. Drie jaar later heeft hij al zijn eerste maximumbreak beet. "Je denkt er niet aan dat je dat op die leeftijd al kan realiseren", zegt het jonge talent. "Maar plots is het moment daar. Ik zat al aan een break van 80 en de rode ballen lagen goed."

@fouldsy147 talking about the quickest max, did you hear about young Robbie McGuigan (13) making a 147 in 5m 4 secs! Mark Allen’s stepson. @pistol147 pic.twitter.com/xDvqf61rCP Karl Black(@ KarlBlack84) link