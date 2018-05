Straffe prestatie: Femke Hermans kroont zich tot WBO-kampioene en wordt tweede Belgische boksster met wereldtitel Redactie

13 mei 2018

08u24

Bron: Belga 25 Meer Sport Delfine Persoon is niet langer de enige Belgische boksster met een wereldtitel. Femke Hermans kroonde zich gisteravond tot WBO-kampioene bij de supermiddengewichten (-76 kg).

In het Duitse Augsburg versloeg ze in een duel om de vacante titel Nikki Adler, die voor eigen publiek mocht aantreden. De 28-jarige Vlaams-Brabantse haalde het op punten met 97-93, 97-93 en 99-91.

Begin maart had de Steenhuffelse nog een gooi gedaan naar de WBA-titel bij de supermiddengewichten, maar ze verloor toen in New York van de Amerikaanse Alicia Napoleon. Voor Hermans was het haar zevende zege in acht profkampen. De 31-jarige Adler leed haar tweede verlies in achttien gevechten.