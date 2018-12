Straffe prestatie: Belgische kickbokser Ben Saddik velt met één hand tegenstander en wint Glory

MH

09 december 2018

08u25

Bron: ANP 1 Meer Sport Jamal Ben Saddik heeft in Rotterdam het zwaargewichttoernooi van Glory gewonnen. De Belgisch-Marokkaanse kickbokser rekende in Ahoy op spectaculaire wijze af met de Roemeen Benjamin Adegbuyi.

De 28-jarige Ben Saddik, afkomstig uit Borgerhout, kon halverwege de eerste ronde zijn rechterhand niet meer gebruiken, maar Adegbuyi kreeg geen kans om daar gebruik van te maken. Met zijn linker sloeg Ben Saddik keihard door de verdediging van de Roemeen en raakte hem vol op zijn neus. Die klap werd Adegbuyi even teveel en voor hij het wist lag hij op de grond.

Dat Ben Saddik opeens nog maar met één hand kon vechten, kwam door het sterke begin van Adegbuyi. De 33-jarige kickbokser raakte al vroeg in het gevecht de linker van zijn tegenstander goed. Ben Saddik moest even een paar stappen terug doen om bij te komen, maar kon de strijd toch vervolgen en even later de beslissende klap uitdelen. Aan het toernooi deden acht zwaargewichten mee.