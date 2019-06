Straffe finish op 110 meter horden in Diamond League: rivalen al vallend over streep ODBS

17 juni 2019

17u32

Bron: Eurosport 0 Atletiek Nieuwe dimensie in de rivaliteit tussen de Jamaïcaan Omar McLeod en de Rus Sergey Shubenkov op de 110 m horden. Op de Diamond League in Rabat kwamen de twee al vallend over de finish.

McLeod is de regerende olympische- en wereldkampioen, Shubenkov pakte zilver op dat recentste WK en schreef zowel in 2017 als 2018 de Diamond League op zijn naam. Hun onderlinge strijd voor Rabat stond op 7-5 in het voordeel van de Jamaïcaan. Dat was ei zo na 8-5, ware het niet dat de Rus McLeod zwaar onder druk zette in het slot van de race waardoor die laatste in de fout ging. Na de laatste horde ging McLeod al struikelend tegen de grond en pakte hij zijn rivaal in zijn valpartij mee. Gelukkig voor Shubenkov kwam hij al vallend toch nog als eerste over de finish en schreef hij de race op zijn naam. McLeod werd gestraft en teruggezet naar de vijfde plaats. Veel fair play na de finish: McLeod excuseerde zich meteen bij Shubenkov, zelfs al had die met een gehavende schouder niet meteen veel zin in een knuffel.