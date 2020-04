Straffe comeback in de maak: Mike Tyson wil handschoenen weer aantrekken voor het goede doel MDRW

25 april 2020

14u22 0 Meer sport Stapt Mike Tyson straks weer de boksring in? Het heeft er alle schijn van. De inmiddels 53-jarige bokslegende hintte op Instagram naar een comeback voor het goede doel.

Je kunt Tyson uit het boksen halen, maar je kunt het boksen niet uit Tyson halen. Het Amerikaanse zwaargewicht zat de laatste weken niet bepaald stil in z’n kot. Hij was hard aan het trainen om in conditie te blijven. Dat zal nodig zijn want Tyson plant een terugkeer naar de boksring. Niet om zelf een fortuin te vergaren, wel om geld in te zamelen voor de goede zaak. ‘Iron Mike’ lichtte tijdens een Q & A op Instagram al een tipje van de sluier. “Ik ben de afgelopen twee weken hard aan het sparren. Dat was héél zwaar, m’n hele lichaam doet pijn.”

Dat is niet verwonderlijk. Tyson zwaaide de bokswereld zo’n vijftien jaar geleden gedag. Logisch dus dat er nog wat roest op zit. “Ik wil in conditie raken om 3 à vier rondes te vechten voor verschillende goede doelen. Ik wil deelnemen aan een paar exhibitiewedstrijden om geld in te zamelen voor daklozen of drugsverslaafde idioten - mezelf niet inbegrepen.” De Amerikaan wordt gezien als één van de beste boksers van zijn generatie. Amper 20 jaar was-ie toen hij de jongste wereldkampioen bij de zwaargewichten werd. Wat volgde was een indrukwekkende carrière. Tyson won 50 van zijn 56 kampen en mepte zijn tegenstander in 44 keer van de gevallen tegen het canvas. Vijftien jaar later zuigt ‘Iron Mike’ nog steeds alle aandacht naar zich toe. Overal waar hij opduikt, volgen de mensen. Het mag voor hem dus niet moeilijk zijn om een flinke duit in het laatje te brengen.

Heeft ‘The Baddest Man Alive’ dan eindelijk het licht gezien? Tyson was vroeger namelijk vooral goed in het pronken met z’n rijkdom. Zo stak hij met impulsaankopen als witte tijgers, wietplantages en zelfs een gouden badkuip geregeld de ogen uit op sociale media. Maar nu lijkt de kolos zich belangeloos in te zetten voor de goede zaak. Het verstand komt dan blijkbaar toch met de jaren...

Lees ook:

Impulsaankopen als witte tijgers dreven hem richting afgrond, maar nu vergaart Mike Tyson weer fortuinen dankzij... cannabis

“Je kan je niet inbeelden wat zo’n tijger doet met menselijk vlees”: Mike Tyson beweert dat zijn huisdier hand van vrouw verscheurde toen die over hek sprong

Mike Tyson na dopingfraude van ‘zwangere’ basketter: “Ik gebruikte de urine van mijn zonen”