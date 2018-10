Straffe beelden: Russische kolos waar McGregor vannacht grootste UFC-kamp ooit tegen betwist, vocht op amper 9-jarige leeftijd met een beer GVS

08u00 0 Meer Sport Het is twee jaar geleden dat Conor McGregor in het octagon vocht. Niet vreemd dus dat de Ierse MMA'er reikhalzend uitkijkt naar zijn wederoptreden in de kooi. Tegen Khabib Nurmagomedov wil hij deze nacht de titel in het lichtgewichten heroveren. Geen eitje, want de man uit Dagestan bewees op een onalledaagse manier al heel vroeg in de wieg te liggen voor het betere worstelwerk.

Negen jaar. Zo oud was Khabib toen zijn vader er niets beter op vond dan hem tegen een beer te laten vechten. Geen volwassen exemplaar én aan de ketting, maar toch. "Het is spijtig dat er toen niets interessanter was dat we hem konden laten doen", vertelde vader Abdulmanap al. "Maar een papa wil toch zien waar zijn zoon toe in staat is? Dit was om zijn karakter te testen."

Met die inborst zat het wel snor, dus gingen ze ten huize Nurmagomedov een stapje verder. De woonst werd helemaal omgebouwd om een fitnessruimte op de begane grond te installeren. Alles voor Khabib trouwens, want zijn broers en zussen moesten noodgedwongen verhuizen. Zo kon de krachtpatser zich in de beste omstandigheden verder ontwikkelen.

Vechtersbazen

"Het was een legerkamp. 24 uur op 24, 7 dagen op 7", gaf papa Nurmagomedov eerder al toe. Om te ontdekken of dat harde labeur daadwerkelijk loonde, ging hij zo nu en dan wat meppen uitdelen op straat. Ook dat zat snor, dus zette hij op 20-jarige leeftijd de stap naar de MMA.

Bizarre opvoedingstechnieken die je niet snel in een pedagogisch boek zal terugvinden, maar toch was Khabib niet echt een vreemde eend in de bijt. Het was in die tijd in Dagestan immers niet ongebruikelijk om kinderen tot vechtersbazen te creëren. De regio is van oudsher één van de meest politiek instabiele regio's ter wereld waar burgeroorlogen schering en inslag zijn. Om hun steentje bij te dragen, werden jongens snel - en soms dus letterlijk - voor de leeuwen geworpen. Sinds 2000 won Rusland 37 olympische worstelmedailles. Niet toevallig werden 29 exemplaren in de wacht gesleept door mensen afkomstig uit de Noord-Kaukasus.

Zowel in de Mixed Martial Arts (MMA) als de Ultimate Fighting Championship (UFC) is Khabib ongeslagen. In beide disciplines maakt hij furore met zijn worsteltechnieken. McGregor moet het fysieke duel dus vooral niet aangaan. Én neemt Nurmagomedov zo dadelijk de maat van de Ier, zal hij ongetwijfeld eens terugdenken aan 1997 en het duel met zijn bizarre tegenstander...

