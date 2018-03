Straffe beelden: Amerikaanse student breekt wereldrecord op 400 m indoor Hans Op de Beeck

11 maart 2018

10u36 0

De Amerikaanse atleet Michael Norman heeft tijdens de Amerikaanse universiteitskampioenschappen in College Station, Texas, het wereldrecord op de 400 meter indoor gebroken. De 20-jarige Norman zette een tijd neer van 44 seconden en 52 honderdsten.

WORLD RECORD!!! 🔥🔥🔥🔥@USC_Track_Field's Michael Norman sets a 🌎RECORD in the Men's 400m with 4️⃣4️⃣.5️⃣2️⃣ pic.twitter.com/ate6Vt4S1Q NCAA Track & Field(@ NCAATrackField) link

Norman, de wereldkampioen op de 200 meter voor junioren, liep 5 honderdsten sneller dan het vorige wereldrecord (44.57). Dat was in maart 2005 gevestigd door een andere Amerikaan, Kerron Clement, ook tijdens universiteitskampioenschappen. Het was pas de derde keer dat Norman meeliep in een finale op de 400 meter indoor.

🚨🚨🚨WORLD RECORD ALERT🚨🚨🚨



USC''s Michael Norman goes 44.52😱🔥🔥🔥 to break the 400m indoor World Record#NCAATF #trackandfield pic.twitter.com/F9T1BIjkEJ Athletics GIF(@ AthleticsGif) link