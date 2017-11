Straf seizoenseinde levert David Goffin Nationale Trofee voor Sportverdienste op Valerie Hardie

Tennisser David Goffin is de laureaat van de 89ste editie van de Nationale Trofee voor Sportverdienste, zo werd zopas in het Brusselse stadhuis beslist door een jury waar onder meer gewezen kampioenen zoals Eddy Merckx, Paul Van Himst, Kim Gevaert, Ingrid Berghmans en ook ex-IOC-voorzitter Jacques Rogge in zetelen. Een sporter kan de prestigieuze trofee slechts éénmaal in zijn carrière winnen. Goffin volgt meerkampster Nafi Thiam op de erelijst op. Hij is de eerste tennisser sinds Justine Henin en Kim Gevaert in 2001 die de erelijst haalt. Eind januari mag hij de prijs in ontvangst nemen.

“Goffin dankt de trofee aan zijn fantastisch seizoen,” lichtte Brussels burgemeester Philippe Close de beslissing toe. “Hij stond in de finale van de Masters en rekende onderweg af met Rafael Nadal en Roger Federer. Hij had een gigantisch aandeel in de successtory die het Belgische team in de Davis Cup schreef, met een tweede finale in drie jaar tijd. Met zijn zevende plek op de ATP-ranking is hij tevens de hoogst geklasseerde Belg ooit.” En, zo vulde jurylid Dominique Monami aan, Goffin won dit jaar ook nog eens twee toernooien. “Het was een lastige keuze want het is altijd wat appelen met peren vergelijken. Er waren meerdere kandidaten maar er zijn veel argumenten om voor David Goffin te kiezen. De internationale uitstraling waar hij voor zorgde, maakte het verschil.”

Blijkbaar lag Goffin vooral in de balans met renner Greg Van Avermaet en basketbalspeelster Ann Wauters. “Helaas kan er maar één winnen,” zei Eddy Merckx nog. “De impact van de Davis Cup is duidelijk groot, terwijl we lijken te vergeten dat Greg Van Avermaet wel Parijs-Roubaix won en nummer één staat op de UCI-ranking. En hij is ook de enige olympische kampioen die de Trofee nog niét kreeg. Maar goed, hij is nog jong en Goffin verdient het ook. Hij won weliswaar geen Wimbledon en Roland Garros maar hij zette toch sterke prestaties neer.”