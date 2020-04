Straf: ‘s werelds beste triatleet Frodeno zwemt, fietst én loopt in zijn kot en zamelt smak geld in voor “de échte uithoudingssporters” GVS

11 april 2020

16u49 0 Meer sport Straffe kost van Jan Frodeno (38). De beste triatleet ter wereld vervolledigde vandaag, vanuit zijn kot in het Spaanse Girona, een volledige triatlon. 3,8 kilometer zwemmen in een zwembad mét tegenstroming, 180 kilometer fietsen op de rollen en 42,2 kilometer rennen op de loopband. Als kers op de taart zamelde hij nog eens 200.500 euro in voor de zorgsector. “Zij zijn nu de échte uithoudingssporters.”



De 38-jarige wereldrecordhouder (7:35.39) voerde een krachttoer op. Frodeno waagde zich vanuit zijn kot in het Spaanse Girona, waar de Duitser al een hele tijd woont, aan een volledige triatlon. Eerst 3,8 kilometer zwemmen in een zwembad van negen meter lang dat speciaal werd omgebouwd zodat Frodano te maken kreeg met tegenstroom. Nadien fietste hij 180 kilometer op de rollen en sloot hij af met 42,2 kilometer op de loopband. Zijn eindtijd: 8:3, beter wat hij verwacht had. Tijdens zijn tocht maakte hij virtuele praatjes met onder anderen Fabian Cancellara, Boris Becker en Daniela Ryf. Een dj vanop afstand maakte de klus íets draaglijker.

200.500 euro

Nog belangrijker: de drievoudige wereldkampioen deed het niet enkel voor de eer. Frodeno zamelde met zijn Tri@home geld in voor de zorgsector. “Zij zijn nu de échte uithoudingssporters”, aldus de triatleet. Vóór zijn onderneming zat hij al aan 10.000 euro, aan het einde van zijn rit was dat een knappe 200.500 euro. Daar blijft het niet bij, want via zijn donatiepagina kan iedereen nog storten. Elke gulle schenker kan een prijs winnen, één persoon wint zelfs een trainingsdag met Frodeno.

Frodeno sprak zich ook uit over de lonen van voetballers. Hij raadt ze aan niet langer te twijfelen om een deel af te staan. “Natuurlijk heb je als sporter maar een carrière met een erg beperkte levensduur, maar pakweg 25 procent inleveren is minder dan wat ik dit jaar zal verliezen. Voetballers zijn helden voor velen en hebben een voorbeeldfunctie. Nu is het hun kans om te tonen dat deze situatie ons allemaal raakt.”