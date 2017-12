Straf! Noor loopt pas zijn vierde marathon maar haspelt die wel als eerste Europeaan ooit af onder de twee uur en zes minuten Redactie

12u29

Bron: Belga 0 Photonews Meer Sport De Noor Sondre Norstad Moen heeft vandaag op een indrukwekkende manier de marathon in het Japanse Fukuoka gewonnen. Hij legde de 42,195 km af in 2u05:48 en dook zo als eerste Europeaan onder de 2u06.

Moen haalde het voor de Oegandese olympisch kampioen van 2012 Stephen Kiprotich (2u07:10) en de Japanner Suguru Osako (2u07:19).

Het vorige Europese record bedroeg 2u06:10 en stond sinds 20 maart 2016 op naam van Kaan Kigen Özbilen, een Turk van Keniaanse origine, die zijn toptijd in Seoel neerzette.

Voor de 26-jarige Moen was het pas de vierde marathon uit zijn carrière. Hij verbeterde zijn persoonlijk record, dat hij in april in Hannover liep, met liefst vier minuten en 19 seconden.

Ter vergelijking, het Belgische record van Vincent Rousseau uit 1995 bedraagt 2u07:19. Het wereldrecord van de Keniaan Dennis Kimetto dateert van 28 september 2014. Hij liep in Berlijn 2u02:57.

Photonews