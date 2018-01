Straf! Debutant Rob Cross walst over legende Phil Taylor en wint WK darts MH

Bron: Belga 5 Getty Images Meer Sport Geen 17de wereldtitel voor Darts-legende Phil Taylor. De 57-jarige Engelsman incasseerde in de finale van het WK een oplawaai tegen landgenoot en debutant Rob Cross (2-7). Cross, nog maar 27 lentes jong, volgt op de erelijst de Nederlander Michael van Gerwen op. Voor Taylor is het een einde van zijn indrukwekkende carrière in mineur.

Cross nam de beste start. Met een 12-darter en twee 180 maximumworpen pakte hij de eerste set met 3-1. De 27-jarige electricien uit Hastings, die in de halve finale 's werelds nummer één Michael van Gerwen met 6-5 versloeg, ging in set twee op zijn elan verder. Na nogmaals een 180 maximumworp en een sublieme 167 uitworp maakte hij er 2-0 van.

Cross, die vorig jaar nog de finale bekeek voor zijn televisietoestel, stond op dat moment met een gemiddelde van 107.34 op zijn naam tegenover 102.78 voor Taylor. Taylor, de 16-voudige wereldkampioen, moest het spel ondergaan. Cross snelde als een trein door de finale. Met nogmaals twee 180 maximumworpen en een 153 uitworp werd het 3-0 voor Cross die ondertussen al drie keer door de darts van de 57-jarige Taylor was gegaan.

In de vierde set pakte Phil 'The Power' Taylor de eerste leg na een 153 uitworp, waarna hij ook de twee volgende legs won goed voor setwinst. De beste dartsspeler aller tijden startte in de vijfde set met acht perfecte darts, maar hij miste dubbel twaalf voor een 9-darter. Cross pakte de leg met een 83 uitworp waarna hij met twee 180 maximum worpen de set met 3-0 won.

Cross, die eerder dit seizoen vier Players Championship-toernooien won, nam met een 11-darter en een 13-darter een 2-0 voorsprong in de zesde leg, waarna Taylor een 123 uitworp wegprikte. Cross lukte echter een 84 uitworp waarmee hij een 5-1 voorsprong nam. Taylor wierp in de zevende leg twee 180 maximumworpen, maar het was opnieuw Cross die de set met 3-1 won en op één set van de wereldtitel kwam.

In leg acht liet Cross het even afweten, waardoor Taylor, die in nu zes sets op een rij moest winnen, met uitworpen van 47, 63 en 32 zijn tweede set op zijn naam kon schrijven. Cross sloeg echter meteen terug, en met onder meer een 140 uitworp pakte hij de negende set met 3-0, goed voor een overtuigende 7-2 zege.

Cross wierp een gemiddelde van 107.43 per drie darts tegen 102.26 voor Taylor. Ook bij het uitwerpen was Cross met 58.85% beter dan Taylor die uitkwam op 45.45%. Cross houdt aan zijn wereldtitel een slordige 450.000 euro over. Voor Taylor, die definitief afscheid neemt van het darts, was er 190.000 euro weggelegd.

