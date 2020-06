Storm op golfterrein kost het leven aan professioneel golfer die op het punt stond papa te worden ODBS

07 juni 2020

17u50

Bron: Golf Digest 0 Golf De golfwereld rouwt om Justin Riegel (38). Hij was een van de maar liefst vier slachtoffers die een storm woensdag in en rond de Philmont Country Club in het noorden van Philadelphia maakte. De PGA-prof bracht golfkarretjes naar binnen, toen er een boom op het clubhuis viel. Zijn vriendin Kate moet later deze maand bevallen van hun eerste zoontje. Zijn moeder verloor ook al haar man en tweede zoon.

A heartbreaking tragedy. The golf community mourns the passing of Justin Riegel, Philmont C.C.'s PGA Director of Golf. Rest in Peace, Justin. https://t.co/eXaC60ALrx NJSGA(@ NJSGA1900) link

“De storm kwam plots opzetten en iedereen haastte zich naar binnen”, aldus Kelli Patrick, werknemer van de golfclub, bij ABC 6. “Voor iedereen het goed en wel besefte, viel de boom. Eerst op het clubhuis, daarna op het vertrek met golfmateriaal waar ook de karren staan.” Twee anderen kwamen om het leven in hun wagen door ook omvallende bomen, een vierde stierf door een brand die ontstond bij een hoogspanningslijn.

Riegel vervoegde als profspeler vorig jaar de club en werd er recent gepromoveerd tot directeur. Hij was er bijzonder graag gezien. “Een geweldige golfer, maar ook een speciaal iemand”, aldus een goeie vriend. “Een van de meest zorgzame mensen die je je kan inbeelden. De man die je opbelt om te vragen of alles goed met je gaat.” Via Twitter schrijft de mama van Justin, Evette, dat de pijn ondraaglijk is. “Twaalf jaar geleden, verloor Justin zijn broer op 23-jarige leeftijd tijdens een motorongeluk.” Bovendien had de vrouw ook al haar man verloren in een auto-ongeluk.

This was my son. Justin Riegel. Head pro. He was 38 years old and expecting his first child any day. He also lost his brother 12 yrs ago to an accident at age 23. It’s a pain too bearable.. Evette Riegel(@ rxrn1018) link

Geoff Surrette, directeur van de afdeling van Philidelphia van de PGA (Professional Golf Association) is er het hart van in. “Ik heb zelf twee kleine zoontjess en elke keer Justin hen zag, was hij de zogenaamde nonkel die steeds met even speelde met de jongens. Dat hij nu zijn eigen zoontje nooit zal kunnen zien, is verschrikkelijk. Justin zocht nooit naar ander werk buiten Philadelphia omdat hij er altijd wilde zijn voor zijn moeder. Mijn hart is nu vooral bij haar. Niemand zou ooit mogen meemaken wat haar is overkomen, haar twee zoons en man verliezen.”

Om Evette financieel te ondersteunen, heeft Justins vriend Bryan Kienke een GoFundMe-pagina opgericht. 2.500 mensen doneerden al en de teller staat zondagnamiddag op 256.000 dollar (226.000 euro).

Lost a good friend yesterday. The collective tragedy is hard to process. Justin’s young Family is going to need a lot of support. If you are able, please head to the go fund me page below to make a donation. Thanks! https://t.co/rekctbD4ix Geoffrey Surrette(@ gsurrette) link