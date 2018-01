Stoch schrijft geschiedenis met winst in vier wedstrijden op Vierschansentoernooi TLB

19u40

Bron: Belga 0 EPA Meer Sport Kamil Stoch heeft in het Oostenrijkse Bischofshofen ook de vierde wedstrijd van de Vierschansentournee in het schansspringen gewonnen. De Pool schreef eerder deze winter al de toernooien van Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen en Innsbruck op zijn naam.

Stoch is pas de tweede schansspringer die in hetzelfde jaar alle etappes van de mythische Vierschansentournee op zijn naam schrijft. Enkel de Duitser Sven Hannawald deed het hem voor, in 2002.

Met zijn sprongen van 132,5 en 137 meter (goed voor 275,6 punten) liet de dubbele olympisch kampioen en dubbele wereldkampioen de Noor Anders Fanneml (272,4 ptn) en de Duitser Andreas Wellinger (270,5 ptn) achter zich. Stoch is dan ook de logische winaar van de prestigieuze tournee, die hij vorig jaar voor de eerste keer won.

Zijn uitdager, de Duitser Richard Freitag, viel donderdag bij zijn eerste sprong op de Bergisel in Innsbruck en zag zo de eindwinst door zijn neus geboord.

Sven Hannawald won in de winter van 2001/02 de Vierschansentournee na eveneens winst in alle wedstrijden (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck en Bischofshofen). Dat was een primeur in voor de Vierschansentournee, die in 1953 het levenslicht zag. Daarna slaagde niemand erin deze prestatie te evenaren. Tot dit jaar dus.

AFP

AFP Kamil Stoch of Poland celebrates after the fourth and final stage of the Four-Hills Ski Jumping tournament (Vierschanzentournee) in Bischofshofen, Austria, January 6, 2018.

REUTERS