Sterke Jorre Verstraeten sneuvelt in Tokio in derde ronde van WK judo Redactie

25 augustus 2019

08u43

Bron: Belga 0 WK judo Jorre Verstraeten (-60 kg) is op het WK judo in Tokio uitgeschakeld in de derde ronde. Na een sterke wedstrijd tegen de Georgiër Amiran Papinashvili moest de Belg in de laatste minuut toch met ippon de zege laten aan de bronzen medaillewinnaar van het laatste EK in Minsk en de laatste IJF World Masters in Guangzhou.

Jorre Verstraeten (IJF 20), op het laatste EK in Minsk eveneens goed voor brons, was vrij geloot voor de eerste ronde en liet zijn bloedvorm zien in het eerste gevecht van de dag tegen de onbekende Martin Kuphiri. Een aanval volstond om de judoka uit Malawi in een houd- en wurggreep te nemen en hem tot opgave te dwingen.

Ook in de volgende kamp tegen de Georgische nummer 3 van de wereld, Amiran Papinashvili, lag onze landgenoot nooit onder. Maar 1 minuut voor tijd werd de Leuvenaar toch een eerste keer verrast met een heupworp en die leverde Papinashvili een eerste waza-ari op. Even later scoorde de Georgiër op gelijkaardige wijze de tweede, fatale waza-ari.

Vorig jaar in de kwartfinale van de Grand Slam van Abu Dhabi stonden Verstraeten en Papinashvili een eerste keer tegenover elkaar met hetzelfde eindresultaat als in Tokio.