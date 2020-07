Sterke ‘Dancing Dimi’ plaatst zich voor het eerst in zijn carrière voor finale van een major: "Kan het nog steeds niet geloven" ABD

26 juli 2020

08u33

Bron: Belga 0 Darts Dimitri Van den Bergh (PDC-26) heeft zich dankzij een 17-15 overwinning tegen de Engelsman Glen Durrant (PDC-15) geplaatst voor de finale van het World Matchplay dartstoernooi (Major/775.000 euro) in het Engelse Milton Keynes. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij de finale bereikt van een televisietoernooi, meteen een major dan nog.

Durrant, de drievoudige BDO-wereldkampioen, won de eerste sessie met 3-2, maar Van den Bergh sloeg terug en nam vervolgens een 6-4, 9-6 en een 12-8 voorsprong. De zeer ervaren Durrant knokte zich terug in de wedstrijd en won zes van de zeven volgende spelletjes waarmee hij de leiding overnam. 'The DreamMaker' plooide echter niet en kwam na drie 13-darters op een leg van de finale. De 26-jarige Antwerpenaar prikte in leg 32 dubbel zestien weg voor de overwinning.

"Ik kan het nog steeds niet geloven", liet Van den Bergh weten. "In het begin vlotte het echt niet, maar ik vocht terug en bleef de concentratie behouden. Ik kon mijn achterstand ombuigen in een voorsprong. Glen is echter een ervaren speler en nam terug de leiding. Ik bleef in mezelf geloven en kon op het goede moment door de darts breken. Ik was aan het einde wel nerveus maar het is mij gelukt. Ik denk nu al aan morgen en ik ben er klaar voor. Ik kan de eerste debutant worden die de World Matchplay kan winnen."

In de finale neemt Van den Bergh het vanavond op tegen de Schot Gary Anderson (PDC-8), die de Engelsman Michael Smith (PDC-5) versloeg met 18-16. Anderson nam aanvankelijk een 8-3 en een 14-10 voorsprong, maar Smith stelde telkens gelijk. Even nam Smith de leiding maar bij een 16-16 stand won Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, twee legs op een rij voor een plaats in de finale, die wordt gespeeld naar 'The best of 35 legs'.