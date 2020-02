Sterke Belgian Cats winnen van Japan, mits winst tegen Zweden is kwalificatie voor Olympische Spelen een feit Redactie

08 februari 2020

19u44 0 Meer Sport De Belgian Cats hebben hun tweede wedstrijd in het olympisch kwalificatietoernooi voor Tokio 2020 gewonnen. In Oostende ging Japan, dat al geplaatst is voor de Spelen, voor de bijl met 92-84. Morgen spelen de Belgische basketdames de laatste wedstrijd tegen Zweden. Als die slotwedstrijd gewonnen wordt, gaan de Cats naar de Olympische Spelen.

Zoals wel vaker namen de Belgen een aarzelende start en na het eerste kwart keken ze tegen een 13-22 achterstand aan. Met een 27-12 in het tweede kwart maakten ze dat helemaal goed en ook het derde kwart (28-19) was voor de Cats. In het slotkwart kregen de meisjes van Philip Mestdagh het nog behoorlijk benauwd. De Japanners kwamen terug tot 85-84. Het bleek wel hun laatste wapenfeit, in de laatste anderhalve minuut kwamen ze niet meer tot scoren.

Met 23 punten, 7 rebounds en 5 assist was Emma Meesseman de uitblinker bij de Belgen. Jana Raman (16 ptn, 6 rbds, 4 ass), Julie Allemand (16 ptn, 7 ass), Kyara Linskens (14 ptn, 5 rbds) en Kim Mestdagh (10 ptn) leverden eveneens een stevige bijdrage aan de zege. Meesseman was niet de topscorer van de partij, Saki Hayashi scoorde er 24.

De Japanners zijn vooral voor hun driepunters gevreesd en dat bleek ook. Ze scoorden er 51 punten mee (17/37) tegenover 27 voor de Belgen (9/21). Onder de korf toonden ze zich heel wat minder effectief. Slechts 48 procent (12/25) van hun tweepunters ging binnen, bij de Belgen was dat 71,79 procent (28/39).

Vanavond staan Canada en Zweden tegenover elkaar. Donderdag won Canada met 61-56 van de Cats en ging Zweden met 75-54 de boot in tegen Japan. De eerste twee van het toernooi plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Tokio en als het organiserend land Japan daarbij is, gaat ook de derde door.

