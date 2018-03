Stephen Curry geblesseerd naar de kant - Charleroi stopt zegereeks van landskampioen Oostende Redactie

24 maart 2018

09u39

Bron: Belga/ANP 0

Curry valt weer uit met blessure

Basketbalvedette Stephen Curry van Golden State Warriors is tijdens zijn rentree in de NBA opnieuw geblesseerd geraakt. De topschutter hinkte na een botsing met teamgenoot JaVale McGee met een pijnlijke linkerknie naar de zijkant en verdween uit de zaal. Hij ondergaat vandaag nader onderzoek naar de ernst van de kwetsuur.

Curry keerde in de wedstrijd tegen Atlanta Hawks terug van een enkelblessure, die hem zes wedstrijden aan de kant had gehouden. Hij was aardig op dreef met 29 punten en mede dankzij zijn scores in het derde kwart bogen de Warriors een achterstand van 60-53 om in een voorsprong van 66-64. De regerend NBA-kampioen wist na het uitvallen van Curry de overhand te houden en won het duel in Oakland met 106-94.

Landskampioen Oostende kan nog verliezen

Na een zegereeks van 21 wedstrijden heeft Oostende gisteren een eerste nederlaag van het seizoen moeten slikken. Op de 22e speeldag ging de landskampioen met 96-84 onderuit op het parket van Charleroi.

Oostende nam de beste start in de 'Clasico' en leidde na het eerste kwart met 19-30. Na een 29-14 in het tweede kwart kon de thuisploeg toch met een 48-44 voorsprong gaan rusten. Die voorsprong werd in het derde kwart (30-22) uitgediept en in het vierde (18-18) niet meer uit handen gegeven. De Carolo's konden daarbij rekenen op een erg begenadigde dag van hun Amerikaanse guard Jackk Gibbs. Die nam liefst 39 punten voor zijn rekening. Daar kon aan de overzijde ook Jean Salumu met 26 punten niet tegenop.

Antwerp, tweede in de stand, won in het Sportpaleis met 86-70 van Brussels. Met 15 punten en 11 rebounds was Kingsley Moses de uitblinker bij de Giants. Hans Vanwijn droeg met 17 punten zijn steentje bij. De topscorer van de partij stond in het verliezende kamp. Jeremy Simmons kwam aan 18 punten.

Luik leed zijn elfde nederlaag op rij: 84-96 tegen Willebroek. In de stand houdt Luik alleen Leuven achter zich. De rode lantaarn verloor met 75-65 bij Limburg United. Aalstar en Bergen sluiten zaterdag de speeldag af.

Met 43 punten blijft Oostende riant leider, voor Antwerp (39), Charleroi (37), Aalstar (36), Bergen (32), Limburg en Willebroek (31), Brussels (30), Luik (27) en Leuven (24).

Meer over Oostende

sport

sportdiscipline

basketbal

Antwerp

Aalstar

Willebroek

Charleroi