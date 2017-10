Stéphane Jamoye hangt de bokshandschoenen aan de haak 12u02 1 Meer Sport Na donderdagavond in Montpellier de strijd om de Europese titel bij de bantamgewichten te hebben verloren van de Franse titelhouder Karim Guerfi, heeft de 28-jarige Stéphane Jamoye gisteravond beslist te stoppen met de bokssport. Dat kondigde hij aan op een boksavond in Herstal.

"Ik heb alles gegeven", verklaarde een emotionele Jamoye in de ring. "Ik heb twee Europese titels behaald en er drie verloren. Ik heb twee keer voor de wereldtitel gebokst, in Osaka en in Manchester (beiden in 2014). Mijn carrière heeft lang geduurd, maar liefst veertig gevechten. Ik heb enorme opofferingen gedaan. Ik heb intussen een gezin en iedereen weet dat het in België zeer moeilijk is om als sporter van je sport te leven."



"Ik voel de kracht en de motivatie me ontglippen, mede doordat mijn job als lasser veel tijd in beslag neemt", vervolgde Jamoye. "Ik wil niet het gevecht te veel vechten en mijn supporters teleurstellen. Daarom stop ik nu. Ik ga wel door aan de andere kant van de ring. Ik zal mijn trainers, die vrienden zijn, helpen bij GMG Cheratte en de jongeren daar zo goed mogelijk adviseren."



Jamoye won 32 van zijn 40 kampen sinds zijn professionneel debuut in 2007. Van zijn acht nederlagen verloor hij vijf keer met KO.