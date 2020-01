Exclusief voor abonnees Stefan Everts vecht nog dagelijks tegen helse pijn, maar heeft grote uitdaging: “Ik wil nog eens op een motor kruipen” Jana Antonissen

03 januari 2020

07u45

Bron: De Morgen 76 Motorcross Een jaar geleden werd Stefan Everts (47) tijdens een benefietrace in Congo door een malariamug gestoken. Hij verloor acht tenen, nog dagelijks vecht hij tegen helse pijnen. Toch blijft hij zijn zoon klaarstomen voor een wereldtitel, zo vertelt hij aan De Morgen.

Wanneer de elektrische poort van Stefan Everts’ landgoed in het Limburgse Lummen openzwaait, worden we vriendelijk maar verrast ontvangen door zijn vrouw, Kelly Tureluren. Wie we juist zijn en wat we komen doen? “Stefan was altijd al vergeetachtig, maar sinds zijn ziekte loopt het toch de spuigaten uit”, verzucht ze terwijl ze hem aan de lijn probeert te krijgen.

Je hebt 5% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis