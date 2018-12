Stefan Everts start revalidatie na malaria-aanval: "Dat ik er nog ben, is mijn mooiste kerstcadeau” GVS

25 december 2018

19u23

Bron: Belga 0 Meer Sport Het gaat steeds beter met Stefan Everts. De tienvoudige wereldkampioen motorcross, die begin december door malaria werd getroffen en een tijdje kritiek was, blijft stappen vooruit zetten. Figuurlijk en letterlijk. Everts is immers gestart met de (fysieke) revalidatie. Hij komt al uit bed en kan al een beetje wandelen.

"The Legend" ligt wel nog steeds op de afdeling intensieve zorgen van het Universitaire Ziekenhuis in Leuven. Afgelopen week onderging hij er tal van onderzoeken. Daaruit blijkt dat noch zijn hersenen, noch zijn organen blijvende schade hebben opgelopen door de malaria-aanval. Hoelang Stefan nog op intensieve moet blijven en hoelang zijn revalidatie zal duren, is nog onduidelijk.

Everts liep de malaria midden november op in Congo, waar hij aan een liefdadigheidswedstrijd deelnam. Begin december brak de malaria uit en werd hij meteen opgenomen in het ziekenhuis van Hasselt, waarna hij naar het UZ in Leuven werd overgebracht. Everts beseft, na een goed gesprek met de professoren in Leuven, dat hij door het oog van de naald is gekropen. "Dat ik er nog ben, is dan ook mijn mooiste kerstcadeau", laat hij weten.

"Stefan en zijn familie willen alle mensen bedanken voor de enorme steun en wensen iedereen een vrolijk Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de familie - die zich nu helemaal op de revalidatie van Stefan wil focussen - opnieuw via een persbericht communiceren", meldt de familie Everts.

De 46-jarige Everts heeft tien wereldtitels (1x 125cc, 3x 250cc en 6x 500cc/mx1) en 101 GP-zeges achter zijn naam en wordt beschouwd als de beste motorcrosser aller tijden. Momenteel is hij aan de slag als teammanager. De Limburger kreeg in zijn carrière tal van sportprijzen. Zo werd hij onder meer vijf keer Sportman van het Jaar (alleen Eddy Merckx doet met zes verkiezingen beter) en ontving hij in 2003 de Nationale Trofee voor Sportverdienste.