Stefan Everts op intensieve zorg wegens malaria: “In het begin lijkt het op een simpel griepje” Bieke Cornillie

08 december 2018

00u00 0 Meer Sport Vier uur crossen voor het goede doel is voor motorlegende Stefan Everts (46) uitgedraaid op een nu al dagenlang verblijf op intensieve zorg. Hij raakte drie weken geleden in Congo besmet met malaria. "Wie zich na zo'n reis ook maar een béétje slecht voelt, moet zich meteen laten testen."

Meecrossen in Congo om zo geld in te zamelen voor de bouw van een schooltje daar? Motorcrosslegende Stefan Everts deed het maar al te graag, en dus reisde hij drie weken geleden naar Afrika voor de '4 uur van Lubumbashi', een liefdadigheidsrace. Maar tijdens die trip werd Everts gestoken door een malariamug en raakte hij besmet. Hij werd begin deze week met spoed opgenomen op de dienst intensieve zorg van het UZ Leuven.

De ernst van Everts' toestand is voorlopig onbekend. Zijn situatie wordt op de voet gevolgd door de dokters. Zijn familie zou hem twee keer per dag mogen bezoeken en vraagt om de privacy te respecteren.

Overlijden

Elk jaar raken nog zo'n 428 Belgen besmet met malaria, meldt het Instituut voor Tropische Geneeskunde. "Het blijft gevaarlijk omdat de beginsymptomen niet te onderscheiden zijn van pakweg een griep", zegt Ula Maniewski, arts in het Instituut. "Een koortsig gevoel, grieperig, hoofdpijn... Zeker in deze tijd van het jaar is dat niet uitzonderlijk, natuurlijk. De enige manier om het verschil tussen griep en een beginnende malaria te kennen, is een bloedafname."

Volgens Maniewski moeten patiënten die in risicogebied zijn geweest, zoals bijvoorbeeld Afrika, tot drie maanden na terugkeer alert blijven voor dergelijke symptomen. "Wie zich in die periode ook maar een beetje slecht voelt, komt beter de dag zelf nog een test doen. Al na enkele dagen stijgt het risico op ernstige besmetting en complicaties immers. Het gebeurt nog af en toe dat mensen in België eraan overlijden." In 2016 stierf nog een Belgische vrouw aan de ziekte.

In shock

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde wil er daarom op aandringen om goede bescherming in huis te halen voor een reis naar Afrika of ander risicogebied. "Malariapillen werken goed en ter plekke moet muggenmelk gebruikt worden. Niet elke mug daar is drager van malaria, maar wie gestoken wordt, kan serieus ziek worden. De mug laat een parasiet achter in het bloed, die zich razendsnel vermenigvuldigt. Malaria kan bloedstollingsproblemen of geblokkeerde nieren veroorzaken, de bloeddruk kan ook zodanig zakken dat de patiënt in shock raakt. Hoe verder gevorderd de malaria is, hoe zwaarder de behandeling. Zeker de complicaties kunnen gevaarlijk zijn, met zelfs blijvende letsels tot gevolg."

Stefan Everts verzamelde tussen 1991 en 2006 tien wereldtitels en 101 Grand Prix-overwinningen in de motorsport. Hij werd vijf keer verkozen tot Sportman van het Jaar in ons land. Nu is hij aan de slag als teammanager bij Suzuki.