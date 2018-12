Stefan Everts nog steeds op intensieve zorgen, maar zijn toestand evolueert gunstig YP

17 december 2018

13u58

Bron: Belga 0 Meer Sport De toestand van Stefan Everts, die onlangs door malaria getroffen werd, is gunstig aan het evolueren. Zijn toestand is niet langer kritiek, zo laat zijn familie vandaag weten.

“Daarom is het ook niet langer nodig om de tienvoudige wereldkampioen motorcross te sederen”, zo klinkt het in een mededeling. “Everts ligt wel nog altijd op de afdeling intensieve zorgen van het Universitair Ziekenhuis in Leuven, waar hij op de voet gemonitord wordt en waar alleen familie is toegelaten. Over de gevolgen van de malaria (de onderzoeken lopen verder) of over de duur van het herstel kan er momenteel nog niets gezegd worden.”

De 46-jarige Everts werd begin december met spoed opgenomen in het ziekenhuis van Hasselt. Daar werd vastgesteld dat hij malaria heeft opgelopen. Everts werd daarop overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven.

Everts nam iets meer dan een maand geleden deel aan de 4 uur van Lubumbashi, een liefdadigheidsrace in Congo. Met de opbrengst worden lokale kinderen gesteund met verschillende projecten, zoals het bouwen van een school. Tijdens zijn korte periode in Congo werd Everts gestoken door de malariamug, die de ziekte verspreidt.

“De familie Everts wil iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen en de bemoedigende woorden. Ze kan die mensen onmogelijk allemaal persoonlijk beantwoorden, daarom dat ze het via deze weg doet: ‘Een dikke merci allemaal om ons in deze moeilijke periode een hart onder de riem te steken.’ De familie vraagt ook om haar - net als de voorbije weken - nog de nodige rust te gunnen zodat ze zich volop op Stefan kan concentreren. Bij nieuwe ontwikkelingen zal er opnieuw via een persbericht gecommuniceerd worden.”

Stefan Everts heeft tien wereldtitels (1x 125cc, 3x 250cc en 6x 500cc/mx1) en 101 GP-zeges achter zijn naam en wordt beschouwd als de beste motorcrosser aller tijden. Vandaag is hij aan de slag als teammanager. De Limburger kreeg in zijn carrière tal van sportprijzen. Zo werd hij onder meer vijf keer Sportman van het Jaar (alleen Eddy Merckx doet met zes verkiezingen beter) en ontving hij in 2003 de Nationale Trofee voor Sportverdienste.