Stefan Everts nog steeds niet volledig hersteld van malaria-aanval, ex-motorcrosser binnenkort opnieuw onder het mes Redactie

02 september 2020

11u41

Bron: Het Belang van Limburg 1 Meer sport Een liefdadigheidswedstrijd in Congo heeft voor Stefan Everts (47) zware gevolgen gekregen. De voormalige motorcrosser liep er twee jaar geleden malaria op, het werd hem bijna fataal. Everts is nog steeds herstellende van de ziekte en moet volgens het Belang van Limburg in oktober opnieuw onder het mes.

Acht tenen moest Stefan Everts laten amputeren na zijn malaria-aanval in 2018. Daar blijft het niet bij. De tienvoudig wereldkampioen moet in oktober - na afloop van het seizoen van zoon Liam - opnieuw enkele keren onder het mes. Operaties elf, twaalf en misschien ook dertien sinds het voorval. Een infectie aan de hielen speelt hem parten. “Probleem is dat de wonden op mijn hielen nog steeds niet zijn dichtgegroeid. Vanzelf zal dat ook niet meer gebeuren”, vertelt Everts aan het Belang van Limburg.

Everts is ondertussen al begonnen aan een antibioticakuur. Bij de operaties zal gebruik worden gemaakt van een Chinese techniek. De botpijn is gelukkig al verminderd. “Dat maakt mijn leven toch weer ietsje aangenamer.”

Lees ook:

Stefan Everts ziet zoon Liam zijn eerste cross winnen: “Nu ben ik blij dat ik alle pijn heb overleefd” (+)