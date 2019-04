Stefan Everts moet opnieuw vijf tenen laten amputeren RTZ

03 april 2019

19u29

Bron: Het Belang van Limburg 55

Tienvoudig wereldkampioen motorcross Stefan Everts (46) moet maandag vijf tenen laten amputeren. Dat is het gevolg van een hevige malaria-aanval die hij eind vorig jaar ternauwernood overleefde na een reis door Afrika. Daardoor verloor hij eerder dit jaar al een eerste teen. Nu blijken ook vijf andere tenen niet meer te redden. “Ze zijn aan de top helemaal zwart geworden”, zo laat Everts weten. Dit weekend trekt hij ondanks de geplande ingreep toch nog naar Italië. Daar moet zijn zoon een wedstrijd rijden in Pietramurata. Meteen na de wedstrijd keert Everts terug naar België om maandag op tijd in het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven te zijn.