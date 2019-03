Stefan Everts moet kleine teen van rechtervoet laten amputeren MMM

01 maart 2019

06u25

Stefan Everts moet de kleine teen van zijn rechtervoet laten amputeren. Dat heeft Het Belang van Limburg gisteravond gemeld.

De gewezen motorcrosser liep eind vorig jaar malaria op in Congo en belandde in coma. Zijn leven hing aan een zijden draadje, maar de tienvoudige wereldkampioen herstelde en ruilde het ziekenhuis in voor een revalidatiecentrum. Sinds een week ligt Everts echter opnieuw in het UZ Leuven met een botinfectie. Volgende dinsdag moet hij de operatie aan zijn teen ondergaan. “Anders dreig ik mijn voet te verliezen”, zegt hij. Aanvankelijk was de operatie voorzien voor vandaag, maar de ingreep werd uitgesteld omdat een bepaald medicijn niet voorradig was. (MMM)