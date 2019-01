Stefan Everts kroop door oog van de naald en wacht lange revalidatie: “25% malaria in je bloed.

Ik ben de eerste die dat overleeft” Valerie Hardie

31 januari 2019

17u45 0 Meer Sport Stefan Everts is weer onder de levenden, al scheelde het niet veel. De 46-jarige Limburger vult nu zijn dagen met revalideren, in de stille hoop dat hij weer helemaal de oude wordt na een bijna fatale malaria-aanval. Het is afzien voor de ex-motorcrosser die tussen 1991 en 2006 tien wereldtitels won. “En dat allemaal door die verrekte mug. Maar míj kreeg ze niet klein.”

Wat als? Daar wil Stefan Everts niet meer over nadenken. Wat als hij niet had toegezegd om in Congo te racen voor een goed doel? (“Ik ben een avonturier, ik zag dat als een uitdaging. Ik kan mezelf nu wel voor de kop slaan.”) Wat als hij pilletjes had ingenomen tegen malaria? (“Mijn contactpersoon deed dat ook niet. Ik ben daar te licht overgegaan – dat overkomt me nooit meer.”) Wat als hij die dekselse muggensteek had opgemerkt? (“Ik heb echt geen idee wanneer dat beest me stak. Ik heb me altijd goed ingesmeerd.”) Wat als hij de eerste symptomen sneller had herkend? (“Twee weken na mijn terugkeer kreeg ik ineens koorts en rillingen – griep, dacht ik. Ik heb drie T-shirts vol gezweet.”)

