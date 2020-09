Stefan Everts heeft nog steeds last van malaria-aanval en laat zich eind oktober aan hielen opereren: “Het mag nu eens stoppen” BF / Redactie

02 september 2020

11u41

Bron: Eigen berichtgeving / Het Belang van Limburg 2 Meer sport Stefan Everts ondervindt nog steeds de gevolgen van de malaria-aanval die hij eind 2018 bij een liefdadigheidswedstrijd in Congo opliep. De voormalige motorcrosser laat zich eind oktober aan de hielen opereren waar open wondes niet willen genezen. “Het mag nu stilaan eens stoppen”, reageert hij.

Acht tenen moest Stefan Everts laten amputeren na zijn malaria-aanval in 2018. Daar blijft het niet bij. De tienvoudig wereldkampioen moet in oktober - na afloop van het seizoen van zoon Liam - opnieuw enkele keren onder het mes. Operaties elf, twaalf en misschien ook dertien sinds het voorval. Een infectie aan de hielen speelt hem parten.

“Links en rechts heb ik aan de hielen open wondes die niet vanzelf genezen”, zegt Everts. “De pijn valt nog te verdragen, maar het is ambetant. Ik moet die wondes elke dag laten verzorgen en ben dat stilaan kotsbeu. Onlangs zijn ze ook geïnfecteerd geraakt, waardoor ik twaalf dagen antibiotica moet nemen.”

De operaties in het ziekenhuis van Herentals kunnen het probleem duurzaam oplossen. Everts: “Het gaat over een speciale techniek waarbij ze bepaalde stoffen uit het bloed halen en daar een soort huid of laag van maken die ze op de wonde leggen. Dat zou ik twee of drie keer moeten ondergaan, daarna zal ik weer enkele maanden out zijn om te herstellen. Het mag stilaan eens stoppen.”

Everts wacht tot eind oktober met de operatie omdat hij nu als begeleider van zijn talentvolle zoon Liam (16) veel motorcrosswedstrijden afwerkt. Dit weekend verdedigt Liam in het Italiaanse Faenza zijn leidersplaats op het EK 125cc: “We zijn veel onderweg voor trainingen en wedstrijden, maar het is voor mij ook goed dat ik daarmee bezig kan zijn.”

Lees ook:

Stefan Everts ziet zoon Liam zijn eerste cross winnen: “Nu ben ik blij dat ik alle pijn heb overleefd” (+)