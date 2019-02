Stefan Everts belandt terug in ziekenhuis met wondinfectie: “Maar ook deze hindernis zal ik nemen” MH

22 februari 2019

15u31

Bron: Belga 0 Meer Sport Stefan Everts (46) is vandaag opnieuw opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Leuven. De tienvoudige wereldkampioen motorcross had de laatste dagen erg veel pijn in zijn rechtervoet. Na onderzoek bleek dat hij een infectie in één van de wondjes aan zijn voet heeft opgelopen. Die infectie moet nu intraveneus met antibiotica behandeld worden. Het is dus zeker geen nieuwe opstoot van malaria, klinkt het vandaag in een persbericht.

Everts zit nog volop in zijn revalidatie na de zware malaria-aanval, die hij eind vorig jaar opliep en die hem bijna het leven kostte. 'The Legend' zal nu twee tot zes weken in het ziekenhuis moeten blijven zodat de antibiotica zijn werk kan doen. "Natuurlijk is dit een mentale opdoffer", zucht Everts. "Vooral ook omdat we de voetenverzorging minutieus hebben opgevolgd en uitgevoerd. Nu ja, ik wist dat mijn herstel een werk van lange adem zou worden, met af en toe een obstakel. Maar ook deze hindernis zal ik nemen.”

Stefan Everts heeft tien wereldtitels (1x 125cc, 3x 250cc en 6x 500cc/mx1) en 101 GP-zeges achter zijn naam en wordt beschouwd als de beste motorcrosser aller tijden. Momenteel is hij aan de slag als teammanager. De Limburger kreeg in zijn carrière tal van sportprijzen. Zo werd hij onder meer vijf keer Sportman van het Jaar (alleen Eddy Merckx doet met zes verkiezingen beter) en ontving hij in 2003 de Nationale Trofee voor Sportverdienste.