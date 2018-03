Status quo voor Bart Swings op WK allround Blijft vijfde in tussenstand na 1.500m Valerie Hardie in Amsterdam

11 maart 2018

15u03 0 Meer Sport Niets mis met de 1.500m van Bart Swings daarnet op het WK allround in Amsterdam. De 27-jarige snelschaatser klokte de vierde tijd (1:50.33) en deed zo een fractie beter dan Sven Kramer, die zo te zien naast zijn tiende wereldtitel zal grijpen. Een medaille, dat zit er voor Swings niet meer in. Hij staat vijfde, na de 10.000m kan hij hoogstens één plek opschuiven.

Over een kleine twee uur is de finale van het WK allround helemaal gedaan, na de afsluitende 10.000m. In principe een kolfje naar de hand van olympisch kampioene Ted-Jan Bloemen, ware het niet dat de genaturaliseerde Canadees zich niet eens kon plaatsen voor het slotnummer. Alleen de topacht mag de 10.000m rijden. Sven Kramer moest in Pyeongchang genoegen nemen met de zesde plek, twee weken later is de Nederlander niet sneller aan het schaatsen. Op de 1.500m reed hij pas de vijfde tijd (1:50.62). Als hij de Noor Sverre Lunde Pedersen nog van het goud wil houden, dan zal hij op de 10.000m echt zijn duivels moeten ontbinden en hopen dat Pedersen hopeloos kraakt want het verschil bedraagt 16.14 seconden. Tussen hen in zit de Nederlander Patrick Roest gekneld, op een kleine acht seconden van Pedersen. Onder hun drietjes zullen zij uitmaken wie welke medaille wint.

Voor Bart Swings ligt het podium niet meer binnen zijn bereik. De Leuvenaar reed wel een meer dan behoorlijke schaatsmijl, met de vierde tijd, maar met haast twintig seconden achterstand op Sven Kramer, die derde staat, en 28 seconden op Roest, is de inhaalrace onbegonnen werk. Alleen de Nederlandse allroundkampioen Marcel Bosker, die zo'n vier seconden voor Swings op de vierde plek staat, kan hij mits een goede 10.000m nog bijbenen. Swings rijdt om 15u35 zijn 10.000m, tegen de Let Harald Silovs.