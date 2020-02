Staredown tussen Wilder en Fury loopt ietwat uit de hand, langverwachte rematch belooft vuurwerk XC

20 februari 2020

11u19 0 Boks Overmorgen (Belgische tijd: zondagochtend rond 5 uur) vindt de langverwachte rematch tussen Deontay Wilder en Tyson Fury in Las Vegas plaats. Beide heren vechten in de MGM Grand Garden Arena om de WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten. De staredown liep gisteravond alvast lichtjes uit de hand. Dat belooft.

Eind 2018 namen Deontay Wilder en Tyson Fury het reeds tegen elkaar op. De bokskamp tussen de ongeslagen zwaargewichten eindigde onbeslist en dus mocht Wilder zijn WBC-titel houden. Veel waarnemers fronsten destijds hun wenkbrauwen bij die beslissing van de jury. Fury had het overwicht, maar ging wel in twee rondes tegen de mat.

De ene scheidsrechter duidde Wilder aan als winnaar, de andere koos voor Fury. Zodat de derde scheidsrechter voor de beslissing moest zorgen, maar die kwam uit op een gelijkspel. “Mijn gevoel? Een catastrofe. Wanneer ze zeiden dat het een gelijkspel werd, kon ik niet geloven wat ik hoorde”, klonk het bij Fury. “Iedereen die het gevecht heeft gezien, weet dat ik won.”

Nu komt er dus een rematch. En die belooft vuurwerk. Fury en Wilder, beiden niet op hun mondje gevallen, kregen het met elkaar aan de stok in de traditionele staredown. De smerige woorden vlogen in het rond. De cocaïneverslaving van Fury kwam naar boven, de ‘Gipsy King’, reageerde met een uithaal over de zelfmoordneigingen van Wilder.