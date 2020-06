Sprintwereldkampioen Coleman krijgt voorlopige schorsing na nieuwe gemiste dopingtest Redactie

17 juni 2020

12u00 1 Atletiek De Athletics Integrity Unit (AIU), de integriteitseenheid binnen de atletiekwereld, heeft bevestigd dat de Amerikaanse sprintwereldkampioen Christian Coleman (24) een voorlopige schorsing heeft gekregen. Coleman, vorig jaar op het WK in Doha goed voor goud op de 100 meter, meldde eerder via Twitter dat hij in december een antidopingcontrole gemist heeft.

De 24-jarige Coleman liet in een lange verklaring op Twitter (zie onder) weten dat hij rekening diende te houden met een schorsing door dopingwaakhond AIU, na het missen van een dopingstest op 9 december vorig jaar. Coleman lag in de aanloop naar het WK van vorig jaar ook al onder vuur omdat hij volgens het antidopingbureau drie dopingcontroles binnen een jaar had gemist. Het Amerikaanse antidopingbureau USADA trok de dopingzaak tegen de sprinter toen enkele weken voor het WK in. Coleman pakte vervolgens in Doha goud in een tijd van 9,76 seconden.

Een combinatie van drie gemiste tests of fouten in de whereabouts binnen twaalf maanden kan leiden tot een schorsing. De eerdere overtredingen van de whereabouts van Coleman waren op 6 juni 2018, 16 januari 2019 en 26 april 2019. De Amerikaan riskeert een schorsing die kan oplopen tot twee jaar. Dan zou hij een kruis moeten maken over de Olympische Spelen van Tokio, die verplaatst zijn naar volgend jaar.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ Christian Coleman(@ __coleman) link