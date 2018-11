Sprintlegende Michael Johnson praat openlijk over zijn beroerte: “Ik wist niet of ik ooit nog zou kunnen wandelen” XC

16 november 2018

12u20 0 Meer Sport Sprintlegende Michael Johnson (51) werd eind augustus het slachtoffer van een kleine beroerte. De Amerikaan -intussen aan de betere hand- kwam in The Telegraph nog eens terug op het voorval. “Ooit was ik over 200 meter de snelste man ter wereld, plots kostte het me een kwartier om door de gang van het ziekenhuis te wandelen.”

“Ik zat na mijn beroerte met veel vragen in mijn hoofd. Ga ik herstellen? Kan ik ooit nog rechtstaan? Kan ik ooit nog wandelen? De dokters konden me daar geen antwoord op geven. De tijd zou het uitwijzen. Schrikwekkend”, luidde het bij Johnson. “Op dat moment vroeg ik me af hoe mijn leven er in het worstcasescenario zou uitzien.”

“Ik wist ook niet of mijn vrouw in dat geval voor mij zou blijven zorgen. Eerlijk: ik was kwaad. Waarom kreeg ik een beroerte? Ik heb me nochtans altijd goed verzorgd – nooit een sigaretje, steeds gezond eten. Maar ik was vastberaden. Ik moest en zou herstellen”, aldus de gewezen topsprinter.

“Ooit was ik over 200 meter de snelste man ter wereld, plots kostte het mij een kwartier om door de gang van het ziekenhuis te wandelen. Vreemd. Hoe dan ook: ik was niet gedemotiveerd. Toen ik opnieuw in mijn kamer kwam, vertelde ik mijn vrouw dat er nooit iemand zo snel ging herstellen als ik.”

En recupereren deed hij. Nog meegeven: Johnson veroverde in zijn carrière acht wereldtitels en vier gouden olympische medailles. Op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta was hij de eerste man die op dezelfde Spelen zowel de 200 als de 400 meter won. Hij ging op pensioen nadat hij op de Spelen van 2000 in Sydney met succes zijn titel verdedigde.

Meer over Michael Johnson

sport