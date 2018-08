Sprintkoningin Dafne Schippers favoriet voor EK-goud: "Soms heb ik wel eens 'cheatdays', dan eet ik cake of frietjes" SDD

03 augustus 2018

11u13 0 Meer Sport Dafne Schippers (26) kijkt uit naar het EK atletiek in Berlijn deze maand. De Nederlandse sprintster is erop gebrand om te winnen. "Als je niet altijd probeert om de beste te zijn, dan heb je de foute mentaliteit. Je moet altijd proberen zo snel mogelijk te lopen."

Vorig jaar wist Schippers op de 200 meter haar wereldtitel te verlengen op het WK in Londen. De Nederlandse haalde het voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou. Logisch dus dat de voormalige vijfkampster nu als absolute favoriete aan het EK begint. De eerste wedstrijd voor Schippers wordt de 100 meter.

"Ik heb helemaal geen zenuwen voor een wedstrijd", blikt Schippers in een interview met haar sponsor Nike vooruit naar het EK. "Ik maak wat mopjes en warm me goed op. Soms probeer ik zelfs een beetje stress te creëren omdat ik té relaxed ben."

Bij nederlagen probeert de wereldkampioene dan weer niet te lang stil te staan. "Ik probeer slechte wedstrijden zo snel mogelijk te vergeten, maar voordat ik ze vergeet, probeer ik de reden van mijn verlies te achterhalen. Dan focus ik op de volgende race en hoop ik dat ik uit mijn fouten heb geleerd. Als je te hard op je fouten focust, kan dat contraproductief worden."

Om de absolute top te halen moet een atlete als Schippers veel bezig zijn met voeding, al is dat voor de Nederlandse geen probleem. "Ik hou ervan om te koken, ik heb zelfs een blog vol recepten. Het speelt een belangrijke rol in mijn dagelijkse routine. Voor een atleet is het enorm belangrijk dat je lichaam voorbereid is op een wedstrijd. Het moet vol zitten met proteïnen. Om aan die proteïnen te komen, eet ik regelmatig vlees of eieren en af en toe ook melkproducten."

De boog moet natuurlijk niet altijd gespannen staan, zelfs niet voor een wereldkampioene Schippers. "Ik heb soms wel eens cheatdays. In het hoofd moet het ook goed zitten, hé. Het is niet gezond om altijd gefocust te zijn. Dan eet ik wel eens wat cake of frietjes. Ik hou ook gewoon van zoetigheden."

Niet alleen uit haar voeding haalt ze kracht, ook haar familie speelt een belangrijke rol in haar carrière. "Mijn familie is mijn team. Ze is heel belangrijk voor mij. Zij kennen me al van voor ik met de sport begon. Wanneer ik bij hen ben, kan ik mezelf zijn."

Details

Elk detail moet juist zijn tijdens de sprintnummers en dat beseft Schippers als geen ander. "In de sprint moet je letten op elk detail. Tenen, voeten en armen: alles moet goed gepositioneerd zijn. Wij trainen jaren om enkele centimeters te winnen."

Bij atletiek gaat het om die paar centimeters, die paar honderdsten van een seconde, zeker in de spurt. Wanneer records worden verbroken, gaat het om minieme verschillen, verschillen die zich in een fractie van een seconde afspelen. Als je 0,05 seconde van je favoriete serie wegkijkt, zal je niets missen. In atletiek betekent het echter het verschil tussen winst en verlies, tussen eeuwige roem of maanden frustratie. Zo verbeterde de Amerikaanse Kendra Harrison het wereldrecord 100 meter horden met 0,01 seconde op de Olympische Spelen in Rio. Eén honderdste van een seconde bezorgde haar de gouden plak en haar naam in de geschiedenisboeken."

Die details haal je niet enkel uit training of aangepaste voeding, ook de uitrusting speelt zijn rol. De Nederlandse zal op het EK lopen met de nieuwste uitvinding van het Amerikaanse sportmerk Nike, de Pegasus Turbo. De schoenen zijn vernoemd naar het mythische vliegende paard van Hercules, een collega-olympiër van Schippers. Het is voor de Nederlandse de ideale schoen in haar jacht richting de gouden plak. "Ik gebruik hem elke dag op training. De schoen is licht, sluit heel goed aan en zorgt voor veel ondersteuning. Ook voor mensen die niet aan topsport doen, is het een perfecte schoen."

Tokio 2020

In 2020 is Tokio gaststad voor de 35ste Olympische Zomerspelen. Op de vorige Spelen greep het Nederlandse sprintkanon nog naast de gouden medaille. Haar Jamaicaanse rivale Elaine Thompson domineerde de wedstrijd en troefde Schippers af voor het goud. De Nederlandse moest zich tevreden stellen met het zilver, maar over twee jaar heeft ze een nieuwe kans om olympisch goud te behalen. "Ik denk voorlopig nog niet zoveel aan Tokio 2020. Het is nog ver weg voor mij. Volgend jaar is er het WK in Qatar. Ik bekijk het telkens jaar per jaar."