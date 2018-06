Spraakmakend boksduel krijgt vorm: Wilder en Joshua strijden wellicht om alle titels bij de zwaargewichten Redactie

12 juni 2018

De Amerikaan Deontay Wilder gaat akkoord met de voorwaarden voor een bokskamp tegen de Engelsman Anthony Joshua met als inzet alle titels bij de zwaargewichten. Dat duel zou later dit jaar doorgaan in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft Wilder op Twitter bekendgemaakt.

Het is nog niet 100 procent zeker dat de kamp doorgaat, daarvoor moet de deal eerst nog ondertekend worden. Joshua wil absoluut dat het gevecht doorgaat in het Verenigd Koninkrijk. De entourage van Wilder hoopte dat Joshua zou toezeggen voor een kamp in de VS. "Het aanbod van 50 miljoen dollar (42,51 miljoen euro) om me te bekampen in de VS blijft gelden", aldus Wilder op Twitter.

Het duel tussen Wilder en Joshua moet definitief bepalen wie de absolute kampioen bij de zwaargewichten is. Joshua bezit de titels in de WBA, IBF, WBO en IBO. Wilder is de wereldkampioen in de WBC en net als Joshua is de Amerikaan nog ongeslagen.

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans... The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0 Deontay Wilder(@ BronzeBomber) link