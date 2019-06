Sportwereld leeft mee met Persoon na “onterecht” verlies tegen Taylor: “Zo snel mogelijk een rematch” TV

02 juni 2019

16u49 18 Boksen Het heeft niet mogen zijn. Een meer dan verdienstelijke Delfine Persoon verloor haar titel in de lichtgewichten aan de Ierse Katie Taylor op basis van punten. Niet alleen Het heeft niet mogen zijn. Een meer dan verdienstelijke Delfine Persoon verloor haar titel in de lichtgewichten aan de Ierse Katie Taylor op basis van punten. Niet alleen supporters en Persoon zelf reageerden vol ongeloof, maar ook de buitenwereld snapt de beslissing van de jury niet helemaal. De West-Vlaamse kan op veel bijval rekenen van andere topsporters, ex-boksers en analisten. Eén idee overheerst: er moet een rematch komen.

The Irish Times: “Taylor heeft het net overleefd”

“De jury besliste de wedstrijd tussen Katie Taylor en Delfine Persoon door een omstreden meerderheidspunt: twee scores van 96-94 besloten de wedstrijd in het voordeel van de Ierse. Voor het derde jurylid was de score gelijk (elk 95). Taylor wist dat ze het zwaarste gevecht van haar carrière zou krijgen en dat gaf de Belgische haar. Na tien zware rondes topboksen had Taylor het maar net overleefd.”

Vechtsportinfo.nl: “Delfine Persoon verliest onterecht van Katie Taylor”

“Een boksdebacle is het: Delfine Persoon verliest onterecht van Katie Taylor. Hoewel Persoon het gevecht domineerde, ging de winst naar Taylor. Dat kan je zowel verrassend als controversieel noemen, want lang niet iedereen is het eens met die einduitslag. Daarom werd de kamp al snel veelvuldig geanalyseerd. Door een meerderheidsbeslissing liep Taylor weg met de winst. De arme Persoon was verbluft en verliet de ring treurig nadat zij de officiële beslissing had gehoord.”

Sky Sports Boxing: “We moeten zo snel mogelijk een rematch zien”

“Iedereen heeft soms wel eens geluk, maar vanavond had Katie Taylor dat zeker. Wat ze toonde was genoeg, maar niet voor de overwinning”, begon Johnny Nelson. Zijn collega, Tony Bellew, was het daar niet zo mee eens: “In het algemeen was Taylor de betere. Ze voerde haar slagen goed uit. Persoon was in het tweede deel veel sterker, maar dan was de Ierse al gewonnen voor mij.” Derde analist, Carl Froch, kon zich daar deels in vinden, maar wil de twee vrouwen het nog eens tegen elkaar zien opnemen. “De eerste drie ronden deed Taylor het meer dan goed, maar Persoon zette toen al hoog druk. Daar kon ze maar moeilijk van onderuit komen, dus vind ik niet dat ze terecht gewonnen heeft. Persoon toonde dat zij even goed had kunnen winnen, misschien had moeten winnen. Een rematch zou niet slecht zijn.”

The UK Standard: “Controversiële overwinning”

“Persoon verschafte Taylor de zwaarste test in haar professionele carrière tot nog toe. De Belgische won de belangrijkste rondes die haar de controle over de wedstrijd leken te geven. Taylor won in enorm controversiële omstandigheden. Ze kreeg de overwinning cadeau van de juryleden door een meerderheidsbeslissing. Persoon verliet de ring onmiddellijk met afschuw.”

BBC: “Taylor was helemaal uitgeput”

“Vanaf het begin was Persoon aanvallend en zette ze Taylor zo onder een druk die ze nog nooit had gevoeld in haar 13 professionele optredens. Taylor had moeite om daaronder uitt te komen. Persoon sloeg met momenten meedogenloos toe. De Ierse zag er bovendien helemaal uitgeput uit na de laatste ronde. Daarom was het scorebord van de jury er met 95-95 96-94 96-94 verrassend. De voormalig tweevoudige wereldkampioen Carl Frampton, en landgenoot van Taylor, vond dat een ‘schandalig’ besluit.”

Sportsjoe: “Op basis van cijfers had Persoon echt wel de bovenhand”

Volgens het Ierse Sportsjoe was er een duidelijk verschil te zien in het aantal scorende stoten, waarvan Persoon er meerdere uitdeelde. Zij zagen dat op basis van een analyse van Compubox. Hun conclusie was dat Persoon de bovenhand leek te hebben in het gevecht: “Katie Taylor toonde zeker lef en beschikte over een groot uithoudingsvermogen om Delfine Persoon te verslaan, maar toch fronsten we de wenkbrauwen bij de beslissing van de jury. Op basis van punten won de Ierse de wedstrijd. In een uitputtingsslag domineerde Taylor de opening van het gevecht, maar moest ze zich ook vaak verdedigen. Elke expert en ex-bokser duidde de Belgische als winnares aan. Statistieken van Compubox na het gevecht laten zien dat de 34-jarige eigenlijk meer stoten uitdeelde (116 tegenover 103).”

Debbie O’Reilly: “Ik zou Persoon als winnaar hebben aangeduid”

“Het was een extreem nipt gevecht, waarin Taylor vooral in het begin met extra stoten een hoge score verzamelde”, zei de Ierse ex-bokser op Instagram. “Delfine won ronde 8 en 10 met 24 schoten, een uitstekende comeback. Daarom speculeren veel mensen dat Katie de overwinning helemaal niet verdiende, maar je kunt geen gevecht beoordelen op de laatste paar rondes. De jury moet zijn beslissingen baseren op de match die ze live zagen en niet per fase hebben kunnen analyseren. Mijn beoordelingen van later op de avond verschillen daarom. Ik heb wel kunnen terugkijken. En dan zou ik Delfine Persoon als winnaar hebben aangeduid. Maar beide boksers verdienden de overwinning even zeer. Dus goed gedaan, Katie!”