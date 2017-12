Sportman van het Jaar: Philippe Gilbert valt net naast podium LPB

16u23

Bron: Belga 0 Photo News Meer Sport Philippe Gilbert eindigt in de verkiezing voor de Sportman van het Jaar op de vierde plaats. Bij de vrouwen gaat die plek naar Delfine Persoon.

Gilbert, laureaat van onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, kreeg in het referendum georganiseerd door Sportspress.be 324 punten. Kevin De Bruyne, David Goffin en Greg Van Avermaet verzamelden nog meer stemmen. Eén van deze drie wordt vanavond in Brussel op het Sportgala uitgeroepen tot opvolger van Van Avermaet. Rallypiloot Thierry Neuville, vicewereldkampioen en dit jaar goed voor vier zeges, eindigt in de verkiezing als vijfde met 264 punten, voor Rode Duivels Eden Hazard (184) en Dries Mertens (179).

Delfine Persoon verlengde in november haar WBC-titel bij de lichtgewichten, maar dat levert haar, in tegenstelling tot 2015, geen verkiezing tot Sportvrouw van het Jaar op. De West-Vlaamse bokskampioene eindigt dit keer als vierde met 285 punten, voor renster Jolien D'hoore (254). Wereldatlete van het Jaar Nafi Thiam is torenhoog favoriete om voor de derde keer (na 2014 en 2016) tot beste Belgische sportvrouw te worden uitgeroepen. Ze neemt het op tegen turnster Nina Derwael en basketspeelster Emma Meesseman.

De Rode Duivels plaatsten zich vlot voor het WK in Rusland, maar dat levert hen toch geen plaats op in de top drie van de verkiezing van Ploeg van het Jaar. Het team van bondscoach Roberto Martinez strandt op de vierde plek voor de wereldkampioenen op de piste Jolien D'hoore en Lotte Kopecky. De Belgian Cats (basketvrouwen), de Red Lions (hockeymannen) en de Davis Cupploeg zijn de drie finalisten.

Vanavond worden ook de Belofte, de Coach en de Paralympiër van het Jaar gekroond. In die categorieën gaat de vierde plaats naar respectievelijk renner Bjorg Lambrecht, basketcoach Philip Mestdagh en tafeltennisser Florian Van Acker.

BELGA Delfine Persoon.

Sportman:

4. Philippe Gilbert (wielrennen) 324 punten (6x op eerste plaats)

5. Thierry Neuville (autosport) 264 (1)

6. Eden Hazard (voetbal) 184 (1)

7. Dries Mertens (voetbal) 179 (3)

8. Toma Nikiforov (judo) 162 (1)

9. Luca Brecel (snooker) 126 (3)

10. Romelu Lukaku (voetbal) 106 (1)

11. Stoffel Vandoorne (autosport) 75 (1)

12. Seppe Smits (snowboard) 73 (-)

13. Thomas Pieters (golf) 72 (-)

14. Wout van Aert (veldrijden) 48 (-)

15. Frederic Caudron (biljart) 45 (-)

16. Arthur Van Doren (hockey) 42 (2)

17. Steve Darcis (tennis) 37 (1)

18. Bart Aernouts (triatlon) 27 (-)

19. Sam Van Rossom (basket) 26 (1)

20. Thomas De Gendt (wielrennen) 26 (-)

21. Sam Deroo (volley) 24 (-)

22. Koen Naert (atletiek) 24 (-)

23. Gregory Wathelet (paardensport) 23 (-)

24. Dylan Teuns (wielrennen) 18 (1)

25. Philip Milanov (atletiek) 15 (-)

26. Tim Wellens (wielrennen) 14 (-)

27. Victor Campenaerts (wielrennen) 12 (-)

. Bart Swings (snelschaatsen) 12 (-)

. Francesco Patera (boksen) 12 (-)

30. Jan Vertonghen (voetbal) 10 (1)

31. Toby Alderweireld (voetbal) 10 (-)

32. Jorik Hendrickx (kunstschaatsen) 6 (-)

33. Julien Vermote (wielrennen) 5 via wildcard (1)

34. Peter Duyck (racketlon) 5 via wildcard (-)

. Marten Van Riel (triatlon) 5 via wildcard (-)

36. Thomas Meunier (voetbal) 4 via wildcard (-)

. Frank Boeckx (voetbal) 4 via wildcard (-)

38. Niels Van Zandweghe (roeien) 2 via wildcard (-)

39. Hendrik Tuerlinckx (volley) 1 via wildcard (-)

. Pieter Verhees (volley) 1 via wildcard (-)

Sportvrouw:

4. Delfine Persoon (boksen) 285 punten (6x op eerste plaats)

5. Jolien D'hoore (wielrennen) 254 (2)

6. Sanne Cant (veldrijden) 226 (2)

7. Evi Van Acker (zeilen) 222 (1)

8. Tessa Wullaert (voetbal) 215 (1)

9. Ann Wauters (basket) 157 (-)

10. Charline Van Snick (judo) 152 (-)

11. Elise Mertens (tennis) 136 (1)

12. Kimberly Buys (zwemmen) 54 (-)

13. Anak Verhoeven (muurklimmen) 49 (-)

14. Tine Deckers (triatlon) 44 (-)

15. Wendy Jans (snooker) 38 (1)

16. Sandrine Tas (skeeleren) 24 (1)

17. Laura Heyrman (volley) 18 (1)

18. Emma Plasschaert (zeilen) 11 (1)

19. Elke Vanhoof (BMX) 11 (-)

20. Laura Gonzalez-Escallon (golf) 9 (-)

21. Aline Zeler (voetbal) 6 via wildcards (-)

22. Alison Van Uytvanck (tennis) 1 via wildcard (-)

. Ellen Van Loy (veldrijden) 1 via wildcard (-)

Belofte:

4. Bjorg Lambrecht (wielrennen) 128 punten (25x op eerste plaats)

5. Renée Eykens (atletiek) 119 (11)

6. Pieter Gerkens (voetbal) 113 (18)

7. Ben Broeders (atletiek) 102 (15)

8. Eli Iserbyt (veldrijden) 99 (15)

9. Rune Hermans (turnen) 91 (14)

10. Arthur De Sloover (hockey) 74 (14)

11. Isaac Kimeli (atletiek) 68 (9)

12. Loïs Petit (judo) 49 (11)

13. Gerben Thijssen (wielrennen) 49 (7)

14. Billie Massey (basket) 48 (7)

15. Niels Van Zandweghe (roeien) 46 (10)

16. Amal Amjahid (jiu-jitsu) 34 (3)

17. Dries Vanthoor (auto) 29 (3)

. Loena Hendrickx (kunstschaatsen) 29 (3)

19. Lisa Lung (tafeltennis) 25 (1)

20. Hermien Peters (kajak) 23 (2)

21. Anna Van Bellinghen (gewichtheffen) 11 (1)

22. Valentine Dumont (zwemmen) 5 via wildcard (1)

23. Farouk Kourbanov (boksen) 3 via wildcard (1)

24. Laura Verdonschot (veldrijden) 1 via wildcard (-)

. Manu Lecomte (basket) 1 via wildcard (-)

Ploeg:

4. Rode Duivels (voetbal) 122 punten (14x op eerste plaats)

5. D'hoore-Kopecky (baanwielrennen) 107 (15)

6. Red Flames (voetbal vrouwen) 85 (5)

7. Red Panthers (hockey dames) 66 (5)

8. Belgian Tornados 4x400m mannen 39 (5)

9. Dragons (hockey) 24 (2)

. U18 Cats (basket) 24 (2)

11. Red Dragons (volley mannen) 12 via wildcards (1)

12. Red Cougars (hockey U21) 5 (1)

13. Club Brugge (voetbal) 3 via wildcard (1)

. Sporting de Charleroi (voetbal) 3 via wildcard (1)

. HayaBusa Defence (skydiving) 3 via wildcard (1)

16. Lung-Loyen (tafeltennis) 3 (-)

. Quick-Step Floors Cycling Team 3 via wildcard (-)

Coach:

4. Philip Mestdagh (basket) 242 punten (31x op eerste plaats)

5. Vital Heynen (volley) 126 (16)

6. Kevin De Weert (wielrennen) 49 (4)

7. Hein Vanhaezebrouck (voetbal) 48 (8)

8. Ives Serneels (voetbal) 43 (-)

9. Jacques Borlée (atletiek) 33 (-)

10. Dominique Monami (tennis) 32 (2)

11. Jan De Brandt (volley) 24 (1)

12. Felice Mazzu (voetbal) 6 via wildcards (2)

13. Thierry Van Cleemput (tennis) 5 via wildcards (1)

14. Patrick Lefevere (wielrennen) 3 via wildcard (1)

15. Damiano Martinuzzi (judo) 2 via wildcard (-)

16. Cedric Taymans (judo) 1 via wildcard (-)

Er werden ook punten gegeven aan Shane McLeod en Yves Kieffer, maar alleen coaches met Belgische nationaliteit komen in aanmerking voor deze trofee.

Paralympiër:

4. Florian Van Acker (tafeltennis) 146 punten (17x op eerste plaats)

5. Nationaal mannenteam rolstoeltennis 106 (11)

6. Eleonor Sana (ski) 87 (5)

7. Team Laurens Devos/Ben Despineux (tafeltennis) 63 (10)

8. Manon Claeys (para-dressuur) 50 (4)

9. Team Goalbal 36 (-)

10. Diederik Schelfhout (para-cycling) 32 (2)

11. Griet Hoet (para-cycling) 20 (3)