Sportarts niet verrast door nieuws Timmers: "Net voor competitie zijn atleten vatbaarder voor infecties" Valerie Hardie

01 augustus 2018

09u47 0 Meer Sport De timing kon niet slechter voor Pieter Timmers. Net voor een belangrijke competitie valt hij uit met een hersenvliesontsteking. Het is de nachtmerrie van elke profatleet, om weken of maanden trainingsarbeid door een ziekte in het water te zien vallen. Toch is het niet zo ongewoon.

Veel sporters zijn als de dood voor de airco in een hotel of om anderen de hand te schudden. Daar is een gegronde reden voor, zo erkennen sportartsen. "Vóór, tijdens en tot twee weken na een kampioenschap zijn atleten vatbaarder voor infecties, met name aan de bovenste luchtwegen", weet Roel Parys, die de Belgen op het EK atletiek in Berlijn begeleidt.

De reden? Een verminderde weerstand, zo bevestigt ook Joost De Maeseneer, teamarts bij de wielerformatie Wanty-Groupe Gobert. Dat uit zich vooral bij duursporters. Ze trainen hard en veel, dat vergt meer van het lichaam, wat maakt dat het immuunsysteem meer onderdrukt wordt. Ook te lage vetpercentages tasten de immuniteit aan.

"Ze zijn sneller moe, raken sneller verkouden en lopen makkelijker infecties op. Daarom raad ik atleten altijd aan om goed te eten en te drinken. Het is bij veel sporters populair om op nuchtere maag te trainen, in hun drang naar een laag vetpercentage: 'Hoe magerder, hoe beter ik zal zijn.' Terwijl dat net de oorzaak is van ziek worden. Al is het wel heel uitzonderlijk dat een atleet meningitis oploopt omdat hij afgetraind is."