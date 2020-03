Spirou Charleroi zet trainer aan de deur die stap terugzette om voor ziek zoontje te zorgen MDRW

19 maart 2020

21u58

Bron: Belga 0 Basketbal Spirou Charleroi en coach Pascal Angillis hebben in onderling overleg hun samenwerking beëindigd. Dat heeft de basketbalclub bekendgemaakt via persbericht.

Medio oktober 2019 legde Pascal Angillis tijdelijk zijn taak als coach van Spirou neer om zijn zoon Sidy, bij wie een tumor was ontdekt, te steunen. Vervolgens nam assistent Sam Rotsaert de leiding van de eerste ploeg in handen, met de bedoeling die uiteindelijk weer af te staan aan Angillis. Maar Angillis zal dus niet op de bank terugkeren bij de Carolo’s.

“Pascal was vele jaren actief bij Spirou, in verschillende functies en met slechts één doel in het hoofd: de club groter maken”, zo staat te lezen in het persbericht. “In die missie is hij met brio geslaagd, altijd met hetzelfde motto: ‘We Over Me’. We willen Pascal hartelijk bedanken voor al zijn werk. We hebben zijn professionalisme en menselijke warmte enorm geapprecieerd. Een echte gentleman die hachelijke posities innam voor de club.”

Vorige week besliste de Pro League dat de competitie niet meer hervat zal worden. Oostende werd voor de negende keer op een rij uitgeroepen tot kampioen. Charleroi eindigde op de vijfde plaats, met negen zeges en acht nederlagen. In de finale van de Beker van België ging het team van Sam Rotsaert met 83-78 onderuit tegen de Antwerp Giants.