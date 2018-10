Spirou Charleroi zegeviert in Istanboel in de FIBA Europe Cup Redactie

24 oktober 2018

20u41 0 Meer Sport Spirou Charleroi heeft zijn tweede groepswedstrijd in de FIBA Europe Cup met 62-80 gewonnen van het Turkse Istanboel BB. De jongens van Brian Lynch nemen zo tijdelijk de leiding in groep C over. Aan de rust stond het 37-45 in het voordeel van Charleroi.

Nate Linhart was met 18 punten (2/5 driepunters, 5/7 tweepunters en 2/2 vrije worpen), 4 rebounds en 2 assists de uitblinker bij Spirou. Charleroi is voorlopig leider met 3 punten uit 2 wedstrijden. De Henegouwers verloren op de eerste speeldag met 77-86 van het Turkse Karisyaka (3e met 2 punten uit 1 wedstrijd), dat later op de avond Donar Groningen (2e met 2 punten uit 1 wedstrijd) ontvangt.

Volgende week woensdag ontvangt Charleroi Donar Groningen in de Spiroudôme.