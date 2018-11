Spirou Charleroi onderuit in Izmir in FIBA Europe Cup LPB

Spirou Charleroi heeft in het Turkse Izmir een 90-72 (rust: 34-34) nederlaag geleden tegen Pinar Karsiyaka op de vierde speeldag in de FIBA Europe Cup basketbal. Na een nederlaag in de openingsmatch tegen de Turken (77-86) gingen de troepen van Brian Lynch ook in Izmir met de billen bloot. Op de twee voorbije speeldagen won Spirou wel van Istanboel BBSK (62-80) en Donar Groningen (92-64).

Aangevoerd door Quincy Ford (13 ptn, 6 rbds) en Axel Hervelle (17 ptn, 5 rbds) deed Charleroi bij de rust niet onder voor Karsiyaka. Na het derde kwart leidde Charleroi zelfs met 55-59, maar de Turken maakten duidelijk het verschil in het vierde kwart (35-13). Bij de thuisploeg blonk Erving Walker uit met 23 punten.

In de andere wedstrijd van vandaag in groep C haalde Donar Groningen het met 47-85 van Istanboel BBSK. Op de volgende speeldag (14/11) ontvangt Charleroi Istanboel BBSK, waarna nog een uitduel tegen Groningen volgt op 20 november. De eerste twee van de acht groepen kwalificeren zich voor de tweede poulefase. Charleroi staat momenteel op de derde plaats met 6 punten. Groningen en Karsiyaka leiden met 7 punten. Istanboel kon nog geen punten sprokkelen.