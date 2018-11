Spirou Charleroi heeft met Niksa Bavcevic vervanger voor Brian Lynch XC

27 november 2018

17u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Niksa Bavcevic is de nieuwe hoofdtrainer van Spirou Charleroi. Hij vervangt bij de club uit de Euromillions Basket League Brian Lynch, die vorig weekend werd ontslagen. Bavcevic ondertekende een contract tot juni 2020. Kristof Michiels en Thomas Roijakkers zullen de Kroaat bijstaan als assistenten.

De 62-jarige Bavcevic kent de Belgische competitie goed. Hij was zes jaar trainer van Pepinster en drie jaar van Bergen (waarmee hij de Belgische beker won in 2006). In 2003 en 2006 werd hij verkozen tot Coach van het Jaar in de Belgische competitie. Zijn laatste job vervulde Bavcevic bij het Zwitserse Neuchatel.

Brian Lynch werd afgelopen zaterdag door Spirou ontslagen. De Amerikaanse echtgenoot van Kim Clijsters betaalde de prijs voor de mindere resultaten in België en Europa. De competitienederlaag tegen Brussels (76-73) bleek de spreekwoordelijke druppel.