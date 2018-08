Spirou Charleroi haalt Axel Hervelle terug naar België XC

03 augustus 2018

18u16

Bron: Belga 0 Meer Sport Basketbalclub Charleroi heeft stevig toegeslagen op de transfermarkt. Le Spirou kondigde vandaag aan dat Axel Hervelle de rangen komt versterken. Na veertien seizoenen in de hoog aangeschreven Spaanse basketbalcompetitie keert de power-forward terug naar België. De 35-jarige Hervelle zette in de Spiroudome zijn handtekening onder een contract voor één seizoen.

De Luikenaar begon zijn profcarrière bij Pepinster, waar hij als aanstormend toptalent op twintigjarige leeftijd tot ploegkapitein werd gebombardeerd. In 2004 tekende hij bij de Spaanse topclub Real Madrid, waarmee Hervelle in 2007 de EuroCup (toen nog ULEB Cup) op zijn palmares zette. Na zes seizoen bij de Madrilenen tekende de power-forward in 2010 bij Bilbao. Die ploeg zou de voormalige Belgian Lion acht jaar vertegenwoordigen. Vorig seizoen speelde hij in een heel concurrentiële competitie nog gemiddeld 19,4 minuten per wedstrijd voor de Spaanse subtopper. Daarin liet Hervelle als bankzitter 3,5 rebounds en 5,8 punten optekenen.

"Ik heb 15 fantastische jaren beleefd in Spanje. Het is voor mij niet evident om dat land te verlaten", reageerde Hervelle op de website van zijn nieuwe club. Maar de kans om op zijn leeftijd dichter bij zijn familie te kunnen basketten, wilde hij niet laten schieten. "Ik ben blij om terug te keren naar België. En dat om meerdere redenen. Natuurlijk speelt de nabijheid van mijn vrienden en familie een enorme rol. Wat het basket betreft, kijk ik er echt naar uit om de enorme emoties die ik in het begin van mijn carrière heb gevoeld opnieuw te beleven. Eerst wil ik het goede gevoel terugvinden. Ik wil me amuseren bij Charleroi. Dat doe je automatisch als je wedstrijden wint."

Hervelle (128 caps) was zestien jaar lid van de Belgian Lions. Hij zit in de legendarische 'Club 100' van de Lions en telt na Christophe Beghin (137) en Jef Eygel (134) de derde meeste selecties bij de nationale ploeg. In november 2017 stopte hij als international om zich te focussen op zijn clubcarrière.

Spirou Charlerou speelt op 9 september zijn eerste wedstrijd. Dan komt het Duitse Oldenborg op bezoek in de Spiroudome.

Axel Hervelle joins Spirou Basket for next season. Welcome home @AxelHervelle 🇧🇪 pic.twitter.com/L4ZFr5IdLS Spirou Basket(@ spiroubasket) link