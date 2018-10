Spirou Charleroi grijpt naast ticket voor poulefase Champions League



Redactie

05 oktober 2018

00u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Spirou Charleroi is er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de poulefase van de Champions League basketbal.

In de terugwedstrijd van de derde en laatste kwalificatieronde wonnen de Karolo's donderdag weliswaar met 78-82 (rust: 44-29) bij het Spaanse UCAM Murcia. Maar dat volstond niet na de zware thuisnederlaag maandag. Toen ging Charleroi in de heenwedstrijd voor eigen publiek in de Spiroudôme onderuit met 62-71.

Door de uitschakeling wordt Charleroi verwezen naar de groepsfase van de Europe Cup, waarin ook Bergen uitkomt.

Landskampioen Oostende zit rechtstreeks in de groepsfase van de Champions League. De troepen van Dario Gjergja zijn ondergebracht in groep D, samen met Neptunas (Lit), Straatsburg (Fra), Promitheas (Gri), Bologna (Ita), Besiktas (Tur), Union Olimpija (Sln) en een qualifier.

De Antwerp Giants plaatsten zich vorig weekend voor die poulefase. Zij komen in groep C terecht met AEK Athene (Gri), Bamberg (Dui), Nymburk (Tsj), Lietkabelis (Lit), Hapoel Jeruzalem (Isr), Dijon (Fra) en Fuenlabrada (Spa).